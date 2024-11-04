債市回歸基本面 長天期美債、投等債 ETF 長線投資首選

美國總統大選結果即將底定，市場將轉向關注經濟基本面，美債殖利率可望校正回歸。備受投資人青睞的中信優息投資級債（00948B）與中信美債 20 年（00795B）公告第一階段分配評價結果，現金收益分配公布日為 11 月 18 日，11 月 15 日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為 12 月 12 日。投資人可趁債價築底之際進場布局，鎖定債券市場重新定價後的投資機會。

00948B 為首檔小資價（發行價一股 10 元）的月配債券 ETF，於美國聯準會醞釀降息前掛牌上市。根據集保數據，自今年 6 月 12 日掛牌後至今，規模已突破300 億元，受益人數也從 25,839 人攀升至 54,802 人，呈現翻倍成長，可說是最受投資人青睞的債券 ETF 之一。

00948B 經理人呂紹儀指出，今年以來隨著美國經濟放緩，市場早已預期聯準會將啟動降息循環，而聯準會也如預期於 9 月降息 2 碼。但因市場已經反映在價格（price in），聯準會正式降息後，債市反而「利多出盡」，加上美國經濟遠比預期強勁，市場對於聯準會未來降息的速度與幅度持續下修，也導致美債殖利率一路走高，來到近幾個月的高點。

不過，呂紹儀表示，根據聯準會最新褐皮書（Beige Book）調查揭示，全美各地的經濟狀況依舊疲軟，12 個地區聯準銀行中有 9 個報告顯示經濟活動停滯或略有下降。大多數經濟學家仍預期聯準會在下次 FOMC 中宣布再降息 1 碼。而觀察近期美國公布最新職位空缺數（JOLTS）也低於預期，顯示美國經濟仍持續放緩，聯準會可望延續既定降息步伐。

受債券投資人青睞的長天期美債 ETF：中信美債 20 年（00795B）也將於本月配息。00795B 經理人張瓈尹說，美債殖利率近期走高，其中一個因素是市場擔憂共和黨若全面執政，一系列政策可能會對未來經濟引發衝擊，例如貿易政策關稅、移民政策導致勞動力更加緊俏，擴張性財政政策將激發需求，種種皆可能促使通膨更加頑固，難以達成聯準會的通膨目標，因此近期債市回檔也帶有「川普交易」的氣氛。不過隨著美國總統選舉結果將於 11 月底定，市場也會將審視焦點重新轉向經濟基本面，美債殖利率可望「校正回歸」。短期金融市場會受選前選後預期心理影響，中長期回歸基本面和聯準會貨幣政策走勢而定。

張瓈尹表示，長天期債券基本上因僅有利率風險，在降息循環中可望受惠最大，尤其當景氣是否陷入衰退，不確定風險提高之際，非常適合納入投資組合。而高評級公司債，因為有信用風險溢酬，因此利率較公債高，其收益也較公債佳。但降息畢竟代表景氣走緩，未來面臨不確定風險提升，因此選擇非投資等級債券的投資人，要注意投組中是否有垃圾債，也就是 CCC 級，避免景氣陷入衰退，違約率大幅提升，信用利差走擴，而造成損失。