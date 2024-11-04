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專家憂：再生能源若未達標 燃氣不減反增

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
再生能源增加裝置容量方式，較其他能源不易，開發將會愈來愈困難。圖為光電場示意圖。圖／聯合報系資料照片
再生能源增加裝置容量方式，較其他能源不易，開發將會愈來愈困難。圖為光電場示意圖。圖／聯合報系資料照片

國家能源規畫，2025年燃氣發電占比將提升至50%，專家表示，台灣在再生能源開上並沒有很實際的評估，作為「橋接」的天然氣恐難退場，提高碳定價才有可能降低對天然氣依賴。

台灣共力研究社首席研究員盧其宏昨在護海公民學堂說，再生能源增加裝置容量方式，較其他能源不易，開發將會愈來愈困難。台灣近20年來發電量不斷成長，主要是靠燃氣發電占比提高。

盧其宏分析，就中長期而言，燃氣應逐步退場，但依目前再生能源的規模估計，若到2050年再生能源要同時取代燃煤、燃氣與核能發電，即便用電需求不變，再生能源也要比2023年多出8.6倍，平均每年需增加77億度；若用電需求如經濟部預期每年增加2.5%，則再生能源到2050年需增加約18倍，平均每年應增加159億度。

盧說，一旦再生能源開發目標無法達成，天然氣發電不僅無法退場，甚至還需擴張，說天然氣發電只是橋接能源，顯然不合理。若從低壓、高壓、特高壓等產業調高電價，或透過碳稅等，才有機會抑低對天然氣依賴，他認為目前最好方式便是提高碳定價，透過減少需求再來談化石燃料退場，但目前電力供給政策擬定仍未與電價調漲或碳定價機制連動。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，國際能源總署早已宣告，全世界正處於化石燃料時代結束的開始，行政院長卓榮泰日前公布的能源配比，化石燃料占比仍7成，不但無視世界趨勢，更已過度依賴化石能源。

再生能源 化石 電價

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