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中火2期不拆煤 藍委審台電預算反制

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
最近「臺中電廠第二期新建燃氣機組計畫」通過環境評估，成為地方與中央爭議焦點。圖為台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影 趙容萱
最近「臺中電廠第二期新建燃氣機組計畫」通過環境評估，成為地方與中央爭議焦點。圖為台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影 趙容萱

台電中火力發電廠二期新建燃氣機組環評過關，台中市長盧秀燕火大轟環境部應降格。國民黨台中幫立委也出招反制，立委黃健豪擬串聯藍營立委，在審查台電預算時提出主決議案，要求蓋完下1部燃氣機組後，須編列預算拆除1部現有燃煤機組。

另外，國民黨立委楊瓊瓔也將砍台電「購煤預算」，要求台電依台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，執行降煤計畫。

中火現有10部燃煤機組，2部燃氣機組正興建中。「台中電廠第2期新建燃氣機組計畫」日前環評過關，再新設4部總裝置容量550萬瓩以下燃氣機組，但未承諾拆除舊燃煤機組，盧秀燕批環境部升格後，反成汙染護航者，再喊話中央思考國家缺電、國安危機。

黃健豪擬串聯藍營立委，在審查台電預算時提出「主決議案」，要求中火1座燃氣機組興建完成後，也同步編列預算拆除1座舊的燃煤機組，確保行政單位履行「增氣拆煤」承諾。

黃健豪表示，現在中火已有10部燃煤機組、2部燃氣機組興建中，依照環評過關的計畫又增加4座，中火快成全世界最大火力發電廠，他要求台電「蓋完1座後，就要拆1座」，當蓋完1部燃氣機組，須編列經費把舊的燃煤機組整部拆除，讓台中市民遠離空汙之苦，而不是除役留在電廠裡當備用電源。

楊瓊瓔也將嚴格審查台電購煤預算，要求台電每年都要逐步「減煤」。楊瓊瓔表示，台中市已經貢獻那麼多火力發電，蓋完1座就要拆1座如此卑微的要求，政府到底有什麼理由不拆？再興建4座燃氣機組，裝置容量又增加1倍，對台中居民不公平。

楊瓊瓔說，台中市前市長林佳龍時代通過生煤管制條例，自法條通過4年內，將減少生煤使用量40％，她將以此標準砍刪台電購煤預算，否則中火都快成為全世界最大火力發電廠。

國民黨立委廖偉翔也提出刪減預算案，針對113年度台電營業基金刪減30億元，並凍結50億元燃煤預算案。他說，中火第7、8、10號機組發生位移、破管等情事，經緊急修復持續使用，但仍有安全疑慮，因此提出刪減案，期待台電完成安全總體檢後，再繼續啟用。

中火 台電 林佳龍 火力發電廠 盧秀燕 缺電

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