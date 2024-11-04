能源論壇12月3日登場 李君禮：射四箭助企業取得綠電

經濟部能源署副署長李君禮表示，綠電是產業的硬需求，因應國際供應鏈對綠電的強烈規範，產業除須維持生產所需用電，綠電也是外銷出口的必需品，能源署務實盤點需求，確保各年度綠電供給高於需求，並射出四箭幫助企業取得綠電。

經濟日報將於12月3日舉辦「2024能源願景高峰論壇-新能源 永續淨零」，邀請政府首長、企業領袖共同探討如何掌握關鍵能源新技術，迎向永續淨零。李君禮將以「能源轉型新趨勢」為題發表專題演說。本論壇由經濟部能源署、台電、台達電（2308）、工研院、永豐餘（1907）、凱基金控（2883）等協辦。

在全球淨零趨勢及國際大廠要求下，我國產業綠電需求持續增加，為確保2030年有足夠綠電供應企業，李君禮表示，2023年12月產發署評估2023年綠電需求達118億度，同年度綠電發電量達269億度，高於當年度需求。預計2024年起需求約年增30億度，預估2025年需求將達243億度，至2030年提高約達408億度；而供應至2030年達852億度，各年度綠電供應皆滿足產業綠電需求，讓台灣廠商出口保有競爭力。

為協助企業取得綠電，李君禮表示，經濟部「射四箭」推動多元措施。第一，標準局於2020年4月20日建置綠電交易平台，協助撮合買賣雙方交易，透過平台競價機制，由綠電需求者公開競價取得綠電；第二，由台電公司出售「小額綠電」，為因應中小企業需求，由台電以自設綠電推出小額商品公開競標，協助企業取得平價綠電。

第三，實施「轉供電量彈性分配試行計畫」（沙盒計畫），讓購電業者可自行彈性分配所購買綠電，轉供至指定電號，協助企業更有效運用綠電；第四，經濟部正研議「電價分艙」制度，將推出純綠電、低碳電力及一般電力等方案，企業可根據自身綠電需求，選擇不同的電價方案。

此外李君禮表示，節流也是一大重點，節約能源是國際上最有共識且具成本效益的減碳途徑，經濟部已推動「深度節能計畫」，進一步深化節能效益，同時提升產業競爭力及強化國家韌性。

在產業方面，著重導入民間技術及資源，推動節能服務業（ESCO）發展，藉由良好商業模式，協助用戶系統化落實節能。政府將成立跨部會ESCO輔導顧問團，以十大公營事業先行示範、九大部會參與、產業用戶全面擴散三階段推行導入ESCO模式，另以信用保證、節能保單等機制，加速金融與保險資金挹注節能市場，以擴大ESCO規模。