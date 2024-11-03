經部擬增訂太陽光電「強制拆除」條款並溯及既往 估影響上萬個案場

經濟部現預告修正「再生能源發展條例」修正草案，擬增訂再生能源設備登記證到期後「強制拆除」條款，違者最高罰150萬，並且將溯及既，估計包括現有地面型及屋頂型、約上萬家大型及家戶型案場皆適用。

經濟部官員表示，這次修訂「再生能源發展條例」目的是強化「後市場管理」。尤其針對日益普及且設置量龐大的光電設置，因應未來回收清理，目前「再生能源發展條例」相關子法規定已明訂，業者應繳交太陽光電板回收清理費用1,000元/KW，這次修法則明訂「強制拆除」，以利日後回收，避免形成公害。

這次修法增訂第4條之一，明訂再生能源發電設備之再生能源發電業執照、自用發電設備登記證及再生能源發電設備登記文件，經主管機關撤銷、廢止、註銷或因其他事由失效者，設置者應將其設備拆除或依主管機關指定之適當措施處理。違者可罰30萬至150萬元，限期未改善可連續罰。官員坦言，此條款主要是針對太陽光電發電設備，至於風機興建多在國有地上，合約已明訂到期要恢復原狀。

據了解，此條款之實施也將溯及既往，換言之，目前至少上萬家的大型地面、屋頂型、或是小型家庭自用等案場，到期後都要強制拆除，以利回收。

太陽光電產業永續發展協會表示，大型地面及屋頂型光電業者，都已與地主約定好，發電設備到期後會拆除光電板，因此大型商業案場執行拆除，沒有問題。

據分析，但現有不少家戶型設置太陽光電發電設備，不論是自用或是售電給台電，未來發電到期後，若強制其拆除，在執行上挑戰大，部分屋主及地主認為無所謂，有可能不願意配合拆除到期光電板。

經濟部表示，再生能源發展條例修正草案現在預告期，針對太陽光電後市場管理強度，也會參酌各界意見。官員坦言，對於太陽光的強制拆除回收，是有聲音認為經濟部管太多。