經部擬修法 新建案設太陽光發電 管委會要負「這些責任」

經濟部擬修正「再生能源發展條例」，增訂第12條之二，針對達一定規模之新建物，必須設置一定比例太陽光電，這次修法也將要求管委會須負起維護、及回收光電板之責任，違者可罰30萬至150萬元，並可連續罰。此條款將會增加新建案管委會及住戶的管理成本。

經濟部官員表示，經濟部認為，對於設置光電要有人去維護，以免發生公共意外；官員表示，未來在執行上，因社區光電都是由台電躉購，台電若發現異狀，會先派人查看，確定是社區未維護，經勸導、限期未改善，才會開罰。

目前再生能源發展條例第12條已明訂新建、增建、改建的達一定規模建物，必須設置一定比例太陽光電。內政部國土署現研訂「建築規模」（納管對象）及「裝置比例」（裝設義務），初步定案為建築面積達1,000平方公尺（約303坪）以上需受強制約束，約涵蓋全台6％建案、60％的屋頂面積。現仍在協商中，預計今年底前發布實施。

經濟部為強化「後市場管理」，近日預告「再生能源管理條例」修正草案，新增訂12條之二，對於新建物設置太陽光電發電設施，建築物所有權人或管理人應予管理及維護。

業界人士表示，針對第12條規定，太陽光電發電設備的設置是建商，建商之後會將設備讓渡給管委會或個人，換言之，管委會要負起維護、及拆除之責任。

太陽光電發電系統商業同業公會表示，若太陽能案場發生故障，不僅會影響發電，更可能涉及安全問題。通常是颱風過後，會有部分面板受損。只要透過少量的維運成本，即可確保太陽能系統安全與良好的運轉。

業界目前推估，太陽光電板維護成本為發電收入的十分之一。

這次再生能源條例之修法，同時增訂12條相關罰則。未來建商若未依規定設置太陽光電、管委會未給予管理及維護，以及設備登記者到期後未拆除回收，都將有30萬元至150萬元罰則。