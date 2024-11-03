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桃園煉油廠頻傳汙染 凌濤批郭智輝：談轉型仍語焉不詳

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區桃園煉油廠今上午傳出火警，20公尺高的戶外鐵皮鋼構塔形建築物起火。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區桃園煉油廠今上午傳出火警，20公尺高的戶外鐵皮鋼構塔形建築物起火。記者周嘉茹／翻攝

中油桃園煉油廠今早發生火警，國民黨桃園市議員凌濤在臉書發文批評，煉油廠發生汙染已非第一次，但經濟部郭智輝日前談到煉油廠轉型時仍語焉不詳，「內控都管不好，每天提什麼菲律賓買電？」

「經濟部必須正視桃園煉油廠問題。」凌濤說，桃園煉油廠發生汙染事件、火災已非第一次，過去他一再要求環保局具體監測、有汙染情事重重開罰，無奈杯水車薪，煉油廠自身內控依然荒腔走板。

凌濤表示，經濟部長郭智輝日前來桃園煉油廠勘查時，對於煉油廠址轉型，語焉不詳，不敢具體承諾，持續唬弄桃園市民，「現有內部管理都有問題，每天談什麼菲律賓買電？」他呼籲市府不應再配合講話不算話的中央官員開類似會議；為了市民的健康，他也提醒相關官員及民代，再有洗地行為，自己絕對會開戰到底。

桃園市環保局表示，這次火災原因，研判是中油桃煉廠疑似M07製程中真空蒸餾塔輸送柏油的管線破洞，造成氣體從破洞處洩漏，因真空蒸餾塔的高溫作用造成燃燒。

環保局表示，將依火調報告結果查核中油煉油廠是否確實執行空氣汙染突發事故緊急應變措施計畫，若違反將分別依違反空氣汙染防制法第32條、33條告發，各可處10萬元以上500萬元以下罰鍰、10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

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