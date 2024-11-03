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油價可望受供需面因素支撐、能源類股具評價面優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

以色列戰鬥機10月26日攻擊伊朗藉此還擊伊朗於10月初進行的飛彈襲擊，不過以色列僅打擊伊朗各地軍事目標、避開原油生產設施，攻擊行動較市場預期更加克制，且消息指出以色列總理計畫就透過外交途徑解決黎巴嫩戰爭舉行會議，皆舒緩投資人對於地緣政治風險增溫擔憂，油價回落。

富蘭克林證券投顧表示，持續留意中東地區地緣政治情勢變化，地緣政治因素影響之外，由於美國等非OPEC國家原油產出持續處於高檔，OPEC+原訂自10月起逐步退出自願減產的措施遞延至12月，若OPEC+能維持減產政策當有助維持市場較佳的供需狀況，但若如目前市場擔憂的逐步增加產量，則確實可能提高明年度原油市場供過於求風險，需持續留意。

此外，中國官方近期推動刺激政策或有助緩解需求下滑幅度，且在印度與其他非OECD國家需求成長帶動下，明年全球石油需求成長可能進一步回升，加以目前美國原油需求狀況良好，評估全球整體需求狀態並不差，未如市場預期的悲觀情境。就能源股而言，油價維持於一定水準且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。

OPEC 以色列 伊朗

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