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卓榮泰赴電器空調展 鼓勵民眾汰舊換新節約能源

中央社／ 台北3日電
2024台北電器空調影音大展1日至4日在台北世貿1館舉行，行政院長卓榮泰（前右）3日下午前往參觀，在攤位試用品牌電器，了解商品清潔功能。圖／中央社
2024台北電器空調影音大展1日至4日在台北世貿1館舉行，行政院長卓榮泰（前右）3日下午前往參觀，在攤位試用品牌電器，了解商品清潔功能。圖／中央社

行政院長卓榮泰今天出席「2024電器空調影音大展」，他說，政府鼓勵民眾汰舊換新、節約能源，也感謝國內電器產業用力推銷、發展新的產品。

總統府日前召開「國家氣候變遷對策委員會第2次委員會議」，當時提到節能3方向，其中之一是鼓勵全民參與節能，推動汰舊換新、採用高效能家電

卓榮泰今天新增行程，出席在台北世界貿易中心世貿一館舉辦的「2024電器空調影音大展」。他到場時向媒體表示，政府鼓勵民眾汰舊換新、節約能源，也感謝國內電器產業用力推銷、發展新的產品。

卓榮泰隨後逐一參觀攤位，並親自操作高壓清洗機、蒸氣清潔機、吸塵器等家電用品。

陪同出席的中華民國電器商業同業公會全國聯合會理事長廖全平向卓榮泰表示，電器產業今年整年度的成長率，台灣跟鄰近國家相比算是成長最高的。

廖全平說，台灣家電成長，要感謝政府這幾年來在汰舊換新、貨物稅的補助措施，鼓勵民眾汰換老舊電器，截至10月底，統計已汰換303萬台老舊冷氣、電冰箱，共可省下18.1億度用電。

卓榮泰 家電

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