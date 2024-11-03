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台塑石化：4日起汽柴油各漲2角

中央社／ 台北3日電

台塑石化今天下午表示，4日凌晨1時起，每公升汽油批售價格調漲0.2元，柴油調漲0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化表示，國際油價先因以色列空襲避開伊朗的石油設施而大幅下跌，但隨後受石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）可能延遲12月起生效的原油增產計畫，支撐油價止跌回升。

不過，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定11月4日凌晨1時開始，調漲汽油批售價格每公升0.2元，柴油調漲0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑石化直營加油站台亞石油油品牌告價最新如下，92無鉛汽油每公升28.8元、95+無鉛汽油30.3元、98無鉛汽油32.3元、超級柴油27元。

台塑 國際油價 石油

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