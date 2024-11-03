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輝達擬採購100億度綠電？經濟部：輝達超級電腦將完全使用綠電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部3日發出新聞稿指出經濟部也主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。輝達在台灣設置 AI 超級電腦Taipei-1，未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。（聯合報系資料照片）
經濟部3日發出新聞稿指出經濟部也主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。輝達在台灣設置 AI 超級電腦Taipei-1，未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。（聯合報系資料照片）

民眾黨立委張啟楷日前在立院質詢輝達要採購百億度綠電經濟部長郭智輝秒回可以供應輝達100億度綠電，引發各界關注。經濟部3日發出新聞稿指出經濟部也主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。輝達在台灣設置 AI 超級電腦Taipei-1，未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

經濟部表示，經濟部與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資。輝達在台灣的投資均按照計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達公司已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已經在高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

至於國際產業所需要的綠電，經濟部說明，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至 2026年其裝置容量分別可達21 GW(約250億度)與 5.6 GW(約 190億度)，再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給達 550 億度，同時也經過產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。

經濟部指出，未來除推動太陽光電與離岸風電，並加速發展地熱、氫能等其他多元綠電外，將持續盤點各綠電用戶使用綠電時程規劃，確保每年均可滿足綠電需求，同時已有機制媒合需要綠電企業及供給方能夠自由交易，也要讓中小企業在內的各類型企業，均能購買取得綠電。

經濟部 綠電 輝達

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