詹文男X林秋豐 無人載具協同發展、創新國防與民生

隨著科技日新月異，無人載具正迅速成為全球交通、物流與國防領域的創新焦點。無人機、無人車和無人船等技術，不僅顛覆了我們對傳統交通工具的既有認知，也擁有徹底革新運輸生態的潛力。數位轉型學院院長詹文男特別邀請無人載具系統產業發展協會理事長林秋豐在《科技543》節目中分享無人機的現狀與未來發展前景。

林秋豐指出，未來無人載具發展的核心在於多載具間的協同運作，涵蓋無人車、無人船、無人機，甚至衛星。林秋豐說，「我們認為，無人載具未來將形成高度互聯的協同系統，在軍事和民生領域皆能發揮巨大的價值。」

他舉例說，無人船搭載無人機的協同作戰已在軍事上得到應用，例如美國軍方的作戰測試系統，能讓無人載具進入高風險區域進行偵查或作戰任務。這樣的運用不僅擴大了作業範圍，也提高了作業安全性。

此外，在民生領域的環保專案中，無人載具協同作業的潛力同樣巨大，例如希臘的海洋垃圾清理專案，即以衛星掃描偵測垃圾區域，然後派遣無人機進行分類，最後由無人船負責清理。

談到台灣的無人載具發展，林秋豐認為台灣具備產業聚落優勢，特別是在機械加工和電子製造方面。但他也提到台灣的無人載具技術起步較晚，因此需要加強與國際市場的連結。他指出，近期許多美國新創企業希望與台灣進行技術合作，台灣製造的性價比優勢成為吸引外國企業的重要因素。例如，美國一家從事高樓清潔無人機的公司就表示，願意來台尋找合作夥伴，共同推動無人載具技術的落地應用。林秋豐強調，這類國際合作將有助於加速台灣無人載具技術的發展。

不過，無人載具產業的發展亟需政策支持，尤其是在法規開放與場域測試上。林秋豐指出，儘管台灣已啟動了無人載具的「沙盒計劃」，但仍有許多可以改進的空間，期望能進一步放寬無人機與無人車的測試規範，並增加政府在技術推廣上的資源投入。林秋豐說，「台灣擁有山、海、都市等多樣地形，極適合作為創新技術的驗證基地，吸引國際新創企業來台測試無人載具技術。」

同時，他呼籲台灣無人載具產業應積極布局國際市場，並與歐美國家建立穩定的合作關係。「在歐洲小國，特別是受烏克蘭戰爭影響的國家，對於安全需求驅使他們希望無人載具的整廠輸出，而美國新創企業則看重台灣高性價比的供應鏈，這些需求都為台灣無人載具產業帶來了不同的機會。」

在專訪中，數位轉型學院詹文男院長也與林秋豐理事長就台灣無人機產業發展的機會與挑戰，以及如何拓展國際市場，進行深度探討。想瞭解無人載具產業產業未來發展，請造訪： https://www.youtube.com/watch?v=XPBzsQBaLmM