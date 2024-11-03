菲律賓綠電送台灣 海纜技術普遍美大選結果才是挑戰

經濟部長郭智輝日前拋出赴菲律賓開發綠電引發討論，根據智庫分析，目前跨國海底電纜以高壓直流（HVDC）技術為主，傳輸線損可壓低至每千公里平均3%，使用中的3大海纜都在歐洲，長度均逾600公里，超過台灣與呂宋島距離。

相關官員不諱言，工程技術已有前例，關鍵在於成本效益，以及2024年為全球的「超級民主年」，日本大選甫落幕，5日為美國總統大選，大國政治未來走向才是牽動這項能源地緣政策可行與否的最大關鍵。

今年4月菲美日簽署「呂宋經濟走廊」，郭智輝隨後拋出在菲律賓呂宋島開發綠電，並透過海底電纜送回台灣想法，引發各界廣泛討論，他允諾半年內提出可行性評估報告。

知情人士透露，國內智庫已開始分析不同國家的海底電纜跨國輸電案例，目前在海底電纜的工程規劃中，關鍵仍在需先確認跨國的海床環境，包括水深、海床地形及洋流等影響因素，而以台灣台澎海纜的前例，登陸站的場址也需考量。

目前國際500公里以上的輸電海纜案例都在北歐，包含北海海纜（North Sea Link）、諾德海纜（NordLink）、維京海纜（Viking Link），長度介於623公里到765公里，皆較台灣和呂宋島約320公里左右更遠，而海纜建設的目的，都是為了輸送再生能源（水力及風力發電）。

根據智庫分析資料，3條海纜的造價為16到22億美元不等，啟用年份是2021年及2024年，電力輸送的損耗率約3、4%。

至於郭智輝所提全球最長、連結澳洲與新加坡海纜計畫，則是長度4300公里的澳亞電纜計畫（AAPowerLINK），2023年發起的Sun Cable公司歷經破產重整後，2024年7月剛獲得澳洲在地的環評許可，後續順利的話，將於2028年開工，預計4年完成。

值得注意的是，該計畫預計在澳洲開發再生能源，屆時除了將擁有全球最大的光電案場，占地1.2萬公頃，尖峰發電量可達17到20GW外，為使海底電纜的使用率提高，以利投資能夠回收，也預計建設高達36至42GWh的儲能系統，以便在白天以外的時間，還能有電力透過電纜輸送。

台電主管指出，如果未來在菲律賓有類似的機制，也可以考慮建設生質能機組，因菲律賓有豐富的生質資源，類似的燃料加上運輸到台灣的成本也許較為高昂，若是在地使用則有精算成本的空間。

整體而言，郭智輝提出「菲綠電」構想仍須經正式的政策與工程評估，對台灣的能源布局來說未必不是好事。

但相關官員提醒，南海地緣政治複雜，菲律賓時而親中、時而親美，日本大選剛結束，內閣組成未明，更別說5日舉行的美國總統大選，誰當選都將左右大國政治走向；換言之，這項牽動地緣政治的能源構想是否能夠實踐，國際民主選舉年才是最大挑戰。