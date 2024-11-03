郭智輝白挨罵了？經濟部：輝達沒有百億度綠電需求

經濟部長郭智輝日前掛保證可以供應輝達100億度綠電需求，引發關注，更被質疑信口開河。但經濟部表示，已經主動與輝達聯繫，而輝達也表示，目前並無在台採購100億度綠電的計畫。

經濟部表示，一向與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資，輝達在台灣的投資均按照計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已經在高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。

至於國際產業所需要的綠電，經濟部說明，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至 2026 年其裝置容量分別可達 21 GW（約250億度）與5.6GW（約190億度），再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給達550億度，同時也經過產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。

經濟部指出，未來除推動太陽光電與離岸風電，並加速發展地熱、氫能等其他多元綠電外，將持續盤點各綠電用戶使用綠電時程規劃，確保每年均可滿足綠電需求，同時已有機制媒合需要綠電企業及供給方能夠自由交易，也要讓中小企業在內的各類型企業，均能購買取得綠電。