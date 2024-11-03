台糖明開臨時董事會 臨別前楊明州用一封信道心境

台糖董事長楊明州主動請辭獲准，台糖預計明天開臨時董事會，推舉國營事業司副司長劉起孝暫時代理董事長。臨別前，楊明州發給內部同仁一封信道出心境，也回顧今年2月引發軒然大波的台糖肉品西部特羅事件。

楊明州今年10月滿68歲，國營事業董事長有個68歲條款，若要延任需經過行政院同意。楊說，今年2月與台糖同仁一起挺過西部特羅事件的驚濤駭浪，同仁上下一心、忍辱負重，守住台糖這塊金字招牌，如今他卻先下船，做了逃兵，這個決定不是即興之作，在6月下旬，國營事業董事長人事消息不時在媒體報導中被討論，他坦言內心五味雜陳，百感交集，也問自己「是要尊重制度還是戀棧職務？」

他說，在治理上常提醒同仁要「建立制度、尊重制度」，制度是恆久遠的，職務只是一時的。《金剛經》偈語「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。

楊表示，當內心作了決定後，在10月13日屆齡68歲前2天，他提出書面辭呈，同仁以密件方式送到經濟部長辦公室，10月28日獲經濟部批准。

去年4月20日上任，明天即將交接，楊明州在台糖任期1年又6個月。外界關注誰將入主台糖？楊明州說，對下一任董事長沒有任何資訊，但他的離開可以給新政府更高的用人標準。

道別信最後，楊明州也勉勵台糖人，海納百川成其大，台糖亦然，台糖人千萬別妄自菲薄，不管是螺絲還是齒輪，都是不可或缺的角色。縱然是小小一根甘蔗，上可祭天，下可養民。

楊明州2022年1月從高雄市秘書長一職屆齡65歲退休，含飴弄孫年餘後，去年4月20日出任台糖董事長。近日許多與他熟識的老長官、老朋友，紛紛打電話向他致意敘舊，他說，內心很平靜、自在，可以多陪陪家人，也是人生一大樂事。