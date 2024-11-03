快訊

熱帶性低氣壓形成 吳聖宇：恐成22號颱風銀杏

發動機維修大廠再爆品管危機停工迄今恐遭撤照關廠

MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外

台糖明開臨時董事會 臨別前楊明州用一封信道心境

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
台糖董事長楊明州主動請辭獲准，台糖預計明天開臨時董事會，臨別前，楊發給內部同仁一封信道出心境。本報資料照片
台糖董事長楊明州主動請辭獲准，台糖預計明天開臨時董事會，臨別前，楊發給內部同仁一封信道出心境。本報資料照片

台糖董事長楊明州主動請辭獲准，台糖預計明天開臨時董事會，推舉國營事業司副司長劉起孝暫時代理董事長。臨別前，楊明州發給內部同仁一封信道出心境，也回顧今年2月引發軒然大波的台糖肉品西部特羅事件。

楊明州今年10月滿68歲，國營事業董事長有個68歲條款，若要延任需經過行政院同意。楊說，今年2月與台糖同仁一起挺過西部特羅事件的驚濤駭浪，同仁上下一心、忍辱負重，守住台糖這塊金字招牌，如今他卻先下船，做了逃兵，這個決定不是即興之作，在6月下旬，國營事業董事長人事消息不時在媒體報導中被討論，他坦言內心五味雜陳，百感交集，也問自己「是要尊重制度還是戀棧職務？」

他說，在治理上常提醒同仁要「建立制度、尊重制度」，制度是恆久遠的，職務只是一時的。《金剛經》偈語「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。

楊表示，當內心作了決定後，在10月13日屆齡68歲前2天，他提出書面辭呈，同仁以密件方式送到經濟部長辦公室，10月28日獲經濟部批准。

去年4月20日上任，明天即將交接，楊明州在台糖任期1年又6個月。外界關注誰將入主台糖？楊明州說，對下一任董事長沒有任何資訊，但他的離開可以給新政府更高的用人標準。

道別信最後，楊明州也勉勵台糖人，海納百川成其大，台糖亦然，台糖人千萬別妄自菲薄，不管是螺絲還是齒輪，都是不可或缺的角色。縱然是小小一根甘蔗，上可祭天，下可養民。

楊明州2022年1月從高雄市秘書長一職屆齡65歲退休，含飴弄孫年餘後，去年4月20日出任台糖董事長。近日許多與他熟識的老長官、老朋友，紛紛打電話向他致意敘舊，他說，內心很平靜、自在，可以多陪陪家人，也是人生一大樂事。

台糖 楊明州 經濟部 董事長

延伸閱讀

台糖：溪洲土地已縮減租用面積 兼顧環境永續

南光高中打造「糖鐵文化園區」 彰顯台糖深厚淵源傳承

台糖銀髮養生村委外經營爆爭端 投資人控廠商惡意吸金鬧上警局

震南酸洗廠二度敗訴...陳其邁遭罵官商勾結 反嗆：不接受抹黑

相關新聞

郭智輝白挨罵了？經濟部：輝達沒有百億度綠電需求

經濟部長郭智輝日前掛保證可以供應輝達100億度綠電需求，引發關注，更被質疑信口開河。但經濟部表示，已經主動與輝達聯繫，而...

台糖明開臨時董事會 臨別前楊明州用一封信道心境

台糖董事長楊明州主動請辭獲准，台糖預計明天開臨時董事會，推舉國營事業司副司長劉起孝暫時代理董事長。臨別前，楊明州發給內部...

電價連漲 徐旭東：世界油價都在漲

電價連番上漲，企業主、民眾荷包最有感，遠東集團董事長徐旭東昨指出，「要漲價，有誰喜歡，不可能喜歡」，但他也說，「但世界油...

AI 應用、採購旺季效應加持 10月出口熱有望連12紅

財政部8日將公布10月出口統計。國際地緣政治局勢、美中科技紛爭等黑天鵝，依然牽制全球經貿發展，但隨主要國家步入降息循環，...

美選結果將牽動全球金融市場、Fed可能降息一碼

美國大選在即，誰會成為白宮新主人，牽動全球經濟及資本市場。 諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，川普打算上台後幾乎全面提高所有進口產品的關稅，也揚言將執行美國「史上規模最大的（非法移民）遣返」。這兩項政策若真的付諸實施，可能產生重大後果。 他表示，如果美國前總統川普勝選、二度入主白宮，他的政策將帶給美國經濟雙重打擊。 其中，美國科技巨人成為政府加強監管的箭靶，美國總統大選結果會改變這種局面嗎？分析師認為，無論誰當選下任美國總統，就科技業展望而言有一件事是確定的：更多的不確定性。

遠東集團董事長徐旭東：明年景氣不差 零售業蓬勃

遠東集團董事長徐旭東昨（2）日分享對2025年景氣看法。他認為，景氣不差，至少維持，甚至些許成長，面對全球地緣政治挑戰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。