遠東集團董事長徐旭東：明年景氣不差 零售業蓬勃

遠東集團董事長徐旭東昨（2）日分享對2025年景氣看法。他認為，景氣不差，至少維持，甚至些許成長，面對全球地緣政治挑戰，掌握科技及合適的人才資源是關鍵，勉勵集團團隊「要更努力」。

徐旭東昨日獲頒淡江大學名譽管理學博士學位，會後記者會面對媒體詢問對於明年景氣看法，他認為，明年景氣不會差到哪裡去，零售業等還是很蓬勃，原本各界預測會差一點，但整體應該還有4%至5%的成長，也沒有那個產業會下滑，整體來看，明年景氣不會下滑，至少能維持，甚至還能些許成長。

全球地緣政治緊張，台灣企業該如何迎接挑戰，是未來競爭力關鍵。徐旭東表示，企業除了持續快速改變，還必須追求科技趨勢，更要掌握人才資源。至於電價上漲議題，徐旭東指出，漲價不可能有人喜歡，不可能喜歡的，但世界油價都在上漲，我們沒有本事不調。

近期統一集團入股PChome（網家），擴大電商布局，遠東集團旗下擁有百貨零售，下一步受關注。

徐旭東分析，統一要增加經營範圍（從實體零售跨向線上電商）很合理，但什麼價錢、幾年回本才是重點。