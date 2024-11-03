電價連漲 徐旭東：世界油價都在漲

電價連番上漲，企業主、民眾荷包最有感，遠東集團董事長徐旭東昨指出，「要漲價，有誰喜歡，不可能喜歡」，但他也說，「但世界油價都在上漲，我們沒有本事不調」。

遠東集團董事長徐旭東昨日在淡江大學七十四周年校慶慶祝大會獲頒名譽博士，這也是徐旭東繼二○○二年獲得交通大學（現陽明交通大學）名譽博士後，再度獲得名譽博士。

對於民眾近期最關心的電價調漲議題，徐旭東指出，「是否應該調漲、調多少都看昏頭。說不出來是漲多少，任何漲價我們都有研究，這是很敏感的題材」。

不過，徐旭東看好二○二四年景氣，尤其是零售業。零售業最近的大事件，莫過於統一集團入股PChome網家，外傳雙方選在此時宣布入股消息，是因為遠東集團旗下遠傳電信也有意入股PChome。

徐旭東對此笑回：「是他們的說法，跟我好像沒有太大關聯，真的要買，也不會跟他講」；他分析，統一要增加經營範圍，也就是從實體零售跨至線上電商很合理，但什麼價錢入股、幾年回本才是重點，這也是台灣自由經濟的優勢。

對於明年景氣，徐旭東表示，明年景氣不會差到哪裡去，零售業等還是很蓬勃，原本各界預測會差一點，但零售不錯、沒有下滑，還有百分之四至五的成長，估計明年景氣不會下滑，至少能維持，甚至還能有些許成長。

面對全球地緣政治情勢，台灣企業該如何迎接挑戰，會是未來競爭力的關鍵。徐旭東表示，企業除了快速改變，還必須追求科技，同時也要掌握人才資源，現在行業變化太大，導致員工不足、訓練也不夠，人才是關鍵，且要合適的人才因應需求。

徐旭東也認為，Green ESG是世界未來發展關鍵。科技技術變化太快，「我一直在抓老外在想什麼，ＤＡＴＡ一個字就搞死人，如何解釋ＤＡＴＡ？如何取得？很有趣的是你不知道，可怕嗎？也不是，不可怕嗎？也不是，但要帶著一個心理，是你不知道世界會怎樣」。

遠東集團也積極發展ＡＩ（人工智慧），徐旭東表示，「我們前一段時候努力在做ＡＩ，但我們也必須注意這社會，所做的事情必須『Green』。」從長期趨勢來說，科學技術「Green ESG」會是發展關鍵。