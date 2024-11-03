AI 應用、採購旺季效應加持 10月出口熱有望連12紅

財政部8日將公布10月出口統計。國際地緣政治局勢、美中科技紛爭等黑天鵝，依然牽制全球經貿發展，但隨主要國家步入降息循環，人工智慧、高效能運算等應用持續擴展，再加上傳統採購旺季來臨等三大正向因素，預估10月出口可能來到402億至413億美元，年增5.5％至8.5％，將迎接12個月正成長。

財政部上月公布9月出口405.7億美元、創歷年同月新高，年增4.5％、已經是連續11個月正成長。財政部指出，9月出口表現強勁超過400億美元門檻，背後主要可以歸納包括人工智慧及高效能運算這些新興應用相當強勁、時序步入傳統外銷旺季、科技新品帶來的備貨效應等三項正面因素。

近一年進出口統計

展望未來，中東地區地緣政治緊張、美中經貿對抗未停歇、美國總統大選即將來臨等不確定因素持續環繞，但正向來看，全球通膨壓力減輕，主要國家開始啟動降息循環，且AI商機備受看好，台灣具有半導體與伺服器的製造優勢、占據有利位置，預估第4季仍維持穩健上升態勢。

從主要貨品來看，資通與視聽產品、電子零組件受惠於AI、高效能運算等應用持續熱絡，加上智慧手機新機備貨帶動，分別年增24.8％、4.9％；礦產品出口因價、量同步下挫，年減23.7％，化學品、塑橡膠及其製品受到國際間石化產能過剩所累，出口各降17.7％、10.3％。累計1至9月資通與視聽產品出口年增80.0％，其餘貨類多呈減勢。

主要市場部分，9月對美國出口年增率達27.3％，迄今已連14個月正成長，對中國大陸與香港、日本各小增1.7％、0.4％，對歐洲、東協則分別轉為年減19.3％、2.4％。

累計1至9月對美國、東協出口規模雙創歷年同期新高，各年增59.7％、14.3％，對其餘三大市場出口下滑，影響所及，對美國出口占比升至24.1％、對陸港降至31.2％，分別為近25年、23年同期最高、最低。