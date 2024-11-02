徐旭東：電價漲價有誰喜歡？但世界油價都在上漲

遠東集團董事長徐旭東今日獲頒淡江名譽博士，他在獲頒名譽博士會後記者會上接受訪問時也回應媒體提問關於民生電價上漲議題時，「民生用電調漲的議題，基本很簡單要漲價有誰喜歡，不可能喜歡」，但他也說，「大家都不喜歡但世界油價都在上漲，我們沒有本事不調。」

徐旭東2日在淡江大學74週年校慶慶祝大會中，獲頒名譽博士，他會後受訪回應電價上漲時提到，民生用電調漲的議題，基本很簡單要漲價有誰喜歡？不可能喜歡，但某個角度上跟著世界的價格走OK。

徐旭東也說，「這次我們也說不出甚麼，因為我們看報紙看新聞，是否應該調漲調多少都看昏頭，因為世界上都調漲我們沒有本事不調，但是後面仍會跟上世界基本上會調整，但說不出來是漲多少，任何漲價當然我們都有研究會是很敏感的題材，大家都不喜歡但世界油價都在上漲。」

徐旭東在今日獲得名譽博士後致詞時表示，「Green ESG」就是世界未來發展關鍵。

徐旭東致詞時表示，科技技術變化太快，我一直在抓老外在想甚麼，「DATA」一個字就搞死人，如何解釋DATA？如何取得？有用嗎？很有趣的是你不知道，可怕嗎？也不是，不可怕嗎？也不是，但要帶著一個心理，是你不知道世界會怎樣。

徐旭東表示，如何計畫企業未來三到四年後會如何，傳統的小零件東西，東南亞國家有哪個比我們更努力，十年前日本比我們努力，但我們去日本設廠，日本人說我不做硬體，要做軟體，東南亞其他國家還是希望台灣人來，因為台灣人肯幹努力的奮鬥精神。

徐旭東回顧遠東集團創立以來，「Wonderful」，我們前一段時候努力在做AI，「Everything is AI」，但你再問之後要做甚麼，但你必須思考，我們必須注意在這社會，我們所做的事情必須綠色「Green」，沒有「Green」做的就不對，所有的事情都必須「Green」，長期趨勢來說，科學技術「Green ESG」就是這世界關鍵。

徐旭東也打趣說，不好意思獲得這名譽博士，但謝謝學校董事會委員會給我榮譽，但你覺得我很高興嗎？No！我一點都不高興，因為我很緊張，因為責任更大了，最後大家想要知道遠東集團為何成功，一直進步，就是「Must Change , Speed , Technology , Green」。最後徐旭東也笑著說，下次看到我，別忘了叫我「徐博士」。語畢引發現場鼓掌與笑聲陣陣。