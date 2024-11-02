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助產業減碳計畫書順利交卷 2部會舉辦自主減量說明會

中央社／ 台北2日電
經濟部次長連錦漳。中央社
經濟部次長連錦漳。中央社

碳成本壓力來襲，經濟部和環境部近期舉辦自主減量計畫說明會，協助業者於明年6月前提出申請，以爭取碳費優惠費率。此外，環境部規劃明年實施台版CBAM，初步鎖定鋼鐵和水泥等進口產品先申報碳含量，預計年底前召開跨部會討論執行方向。

環境部近期敲定碳費費率，正式宣告台灣碳有價時代來臨，針對年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，總共281家企業、500座工廠列為首波碳費徵收對象，一般費率每公噸新台幣300元，優惠費率A、B各為每噸50元、100元。

根據環境部規定，2025年5月底前試申報，2026年正式收費，業者須於2026年5月依照2025年排放量申報繳納碳費。不過，業者必須在明年6月30日前申請自主減量計畫，經環境部審核通過後，才可適用優惠費率。

企業碳成本攸關產業競爭力，經濟部次長連錦漳表示，會協助企業提出自主減量計畫，適用優惠費率，以降低可能遭轉嫁的碳成本，像是台塑旗下有數十個廠，會以集團的方式輔導、督導企業提出減量計畫，經濟部和環境部近期也陸續展開數場說明會。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說明，業者每年須經定期查核、確認是否有符合自主減量目標，至於屬於同個集團的排放源要共同提自主減量計畫申請，或是由單一廠提出申請，可由業者自行決定。

為配合碳費制度，環境部規劃明年啟動台版碳邊境調整機制（CBAM），先要求高碳排洩漏的產品申報開始，包括水泥、鋼鐵和石化等進口產品，但由於國內業者意見、海關和國際貿易等涉及跨部會職掌分工，環境部已於今年6月召開研商會議，預計今年底前將再與經濟部、財政部等溝通。

根據經濟部進出口貿易統計資料，台灣近3年鋼鐵進口值為187.2億美元，約1275.6萬噸，主要來自日本、中國大陸、美國和韓國等；水泥進口值為60.6億美元，約2036.6萬噸，來源國依序為日本、中國大陸、美國、韓國等；石化進口值為441.1億美元，5328.4萬噸，主要來自韓國、阿拉伯聯合大公國、日本、中國大陸、馬來西亞等。

對於有國內業者呼籲政府儘速推動台版CBAM，以避免國外進口產品不公平競爭。相關官員表示，產業意見仍須整合，加上若實施台版CBAM可能被認定是國際貿易阻礙，且國際上僅有歐盟正式宣布推動CBAM；台版CBAM先要求進口產品申報碳含量，也須蒐集更多國際和進口資訊，包括產品進口國是否有碳盤查制度、以及進口商輔導等。

環境部 碳費

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