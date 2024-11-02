經長談向菲購綠電 每度高於4元就不買

經濟部長郭智輝昨（1）日再談菲國買電，他在出席立法院會前，回應向菲律賓買綠電成本，郭智輝強調，「高於4元我不會買」，他也表示，目前菲國買電計畫仍在討論中。

郭智輝昨日陪同行政院長卓榮泰出席立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢前接受媒體聯訪。

郭智輝10月31日接受廣播專訪時，又拋出向菲律賓買電議題，他說，菲律賓土地大，只要達到經濟規模，成本就可以降低，光電估計可降至每度3.7元，大量採購還能降到3元左右，其他陸域風電成本2.1元，地熱成本也只要4元，甚至3元，整合當地光電、陸域風電、地熱等綠電產品，透過海纜及船運回台灣，每度不會超過4元。

郭智輝也表示，除了在菲律賓種綠電，還可以經由美、日牽線，在菲國洽商經濟特區給台商。

向菲律賓買綠電話題再度燃燒，郭智輝昨日更侃侃而談「如果我買電，高於4元我不會買」，強調這是經過專家計算，不是台灣有先見之明，歐洲各地都已經有這樣計算過，也實踐過。

如果超過4元，菲國買電計畫就取消嗎？對此，郭智輝說，「我們就是在討論，有基本假設，達到就進行，達不到就想其他方法。」