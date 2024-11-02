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菲律賓綠電輸台？ 郭智輝：每度若逾4元不買

聯合報／ 記者蔡晉宇陳儷方／台北報導

菲國買電有新進展，經濟部長郭智輝昨天表示，「如果我買電，高於四元我不會買」，這是經過專家計算，不是台灣有先見之明。如果超過四元，菲國買電計畫就取消？郭智輝說，目前就是在討論，有基本假設，達到就進行。

郭智輝日前表示，考量向菲律賓買電是因為菲律賓土地大，光電估計可降至每度三點七元，大量採購還能降到三元左右，其他陸域風電成本二點一元，地熱成本也只要四元，甚至三元，整合當地光電、陸域風電、地熱等綠電產品，透過海纜及船運回台灣，每度不會超過四元。

至於四元的數字從哪裡來，郭智輝表示，是專家學者計算出來的，歐洲各地都已經有這樣計算過，也實踐過的。如果超過四元，郭智輝說，「達到就進行，達不到就想其他的方法。」

根據台電公告今年至九月底止的綠電成本，自發電力，風力發電每度四點九二元，太陽光電每度三點七三元，地熱每度六點○三元；購入電力，風力發電每度六點五九元，太陽光電每度四點八七元，地熱每度六點六五元。

菲律賓 郭智輝

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