10月PMI微升 展望仍保守…廠商憂美選結果

中華經濟研究院昨天發布十月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）微幅回升至百分之五十，顯示製造業十月採購營運狀況與九月相比持平，但未來六個月展望呈連兩個月緊縮。

中經院院長連賢明指出，這次數據有一半好消息、一半壞消息，好消息是ＰＭＩ回升到擴張，壞消息是也只升到百分之五十，顯示中國大陸的刺激經濟措施略有助益，但美國大選讓廠商都在觀望。

中經院表示，主要國家雖推出寬鬆與降息降準等政策，帶動股市與期現貨原物料價格攀升，但消費性電子銷售未如預期、ＡＩ高基期下短期拉貨力道趨緩、降息觀望及美國大選等因素，終端需求仍未出現全面且中長期訂單。

台灣製造業ＰＭＩ在九月大跌到百分之四十九點二，中斷連四個月擴張轉緊縮，引發外界對製造業的疑慮，十月指數微幅回升至百分之五十，雖未續跌，但也未明顯回升。

至於原本季調後的新增訂單與生產指數，在九月同步中斷連續五個月的擴張轉為緊縮，十月兩指數分別回升三點四與三點七個百分點至百分之五十一點九與百分之五十點五，再度呈現擴張，但終端需求部分，並未出現全面性的中長期訂單。

從產業別來看，觀望美國總統大選、消費性電子銷售未如預期、ＡＩ高基期效應下短期拉貨力道趨緩，以及半導體供應鏈成熟與先進製程之訂單透明度呈現兩極化表現，電子暨光學產業之新增訂單、生產與未來六個月展望皆連二個月緊縮。

交通工具產業與電力暨機械設備產業之未來六個月展望，也分別回跌至百分之四十四點四與百分之四十五點二，再呈緊縮。

中經院表示，預期心態的改變，仍未顯著推升訂單透明度。

展望未來，製造業對未來六個月展望指數，僅微幅回升○點八個百分點至百分之四十八點三，連續兩個月緊縮，顯示廠商對未來看法審慎保守。

連賢明說，美國大選可能對台灣產業、特別是跟半導體相關產業造成較大影響，大家都還在觀望。