快訊

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

新制勞退分紅 每人4.8萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
整體勞動基金截至2024年9月底運用規模為6兆8,064億元。 聯合報系資料照
整體勞動基金截至2024年9月底運用規模為6兆8,064億元。 聯合報系資料照

勞動基金運用局昨（1）日發布，整體勞動基金截至2024年9月底運用規模為6兆8,064億元，評價後收益數為9,182億元，為累計獲利新高，收益率14.69％，單月收益數為311.7億元。

另外，退撫基金今年來到9月止收益數為1,317億元，收益率14.59%。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,077億元，收益數為783.6億元，收益率達15.44％。政府退休基金今年前九月收益達1兆499億元。  

其中，新制勞退基金今年前九月賺6,152.3億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,272萬戶計算，每位勞工平均可分紅4.83萬元。

新制勞退基金運用規模為4兆4,428億元，收益率14.45％。

舊制勞退基金運用規模為1兆412億元，收益率17.31％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率16.09％。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年 （2014~2024年9月）平均收益率為6.74％，國保基金近10年 （2014~2024年9月）平均收益率7.24％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，國際貨幣基金（IMF）10月22日發布最新經濟展望維持今年全球經濟成長為3.2％，明年成長由3.3％下修至3.2％。

IMF認為即便各國央行對抗通膨沒造成經濟衰退，但武裝衝突、緊縮貨幣政策影響及貿易保護主義風險卻正升高。

勞動基金運用局表示，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，加上美國大選變數及地緣政治衝突不斷，皆為金融市場帶來紛擾。

勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

勞動基金 勞退基金

延伸閱讀

勞金局辦450億新制勞退委任案 徵選5業者

基金局公告新制勞退委任案 徵選5機構金額450億

駐美代表處喊台灣加入IMF 美媒：希望不大

勞退每月領2萬根本不夠退休用！ 專家：00959B配息不輸高股息還有「這優勢」

相關新聞

10月PMI微升 展望仍保守…廠商憂美選結果

中華經濟研究院昨天發布十月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）微幅回升至百分之五十，顯示製造業十月採購營運狀況與九月相比持...

傳產拖累 無薪假人數升溫…勞部公布共305家、5,763人

勞動部昨（1）日公布最新減班休息（無薪假）實施人數5,763人，半年來新高，主要實施在製造業，人數達4,593人、約占了...

產業放無薪假 橡膠業：個別公司問題

國內化學工業近日傳出有橡膠製品業者因訂單減少首次實施無薪假，人數近200人。橡膠業者指出，橡膠族群今年本業其實有反彈，有...

新制勞退分紅 每人4.8萬元

勞動基金運用局昨（1）日發布，整體勞動基金截至2024年9月底運用規模為6兆8,064億元，評價後收益數為9,182億元...

中經院示警 景氣不紮實

中華經濟研究院昨（1）日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.0，指數微幅回升0.8，重回擴張。中經院院長...

經長談向菲購綠電 每度高於4元就不買

經濟部長郭智輝昨（1）日再談菲國買電，他在出席立法院會前，回應向菲律賓買綠電成本，郭智輝強調，「高於4元我不會買」，他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。