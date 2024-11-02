新制勞退分紅 每人4.8萬元

勞動基金運用局昨（1）日發布，整體勞動基金截至2024年9月底運用規模為6兆8,064億元，評價後收益數為9,182億元，為累計獲利新高，收益率14.69％，單月收益數為311.7億元。

另外，退撫基金今年來到9月止收益數為1,317億元，收益率14.59%。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金運用規模為6,077億元，收益數為783.6億元，收益率達15.44％。政府退休基金今年前九月收益達1兆499億元。

其中，新制勞退基金今年前九月賺6,152.3億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,272萬戶計算，每位勞工平均可分紅4.83萬元。

新制勞退基金運用規模為4兆4,428億元，收益率14.45％。

舊制勞退基金運用規模為1兆412億元，收益率17.31％；勞保基金運用規模為1兆956億元，收益率16.09％。

就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年 （2014~2024年9月）平均收益率為6.74％，國保基金近10年 （2014~2024年9月）平均收益率7.24％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，國際貨幣基金（IMF）10月22日發布最新經濟展望維持今年全球經濟成長為3.2％，明年成長由3.3％下修至3.2％。

IMF認為即便各國央行對抗通膨沒造成經濟衰退，但武裝衝突、緊縮貨幣政策影響及貿易保護主義風險卻正升高。

勞動基金運用局表示，全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，加上美國大選變數及地緣政治衝突不斷，皆為金融市場帶來紛擾。

勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。