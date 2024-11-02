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中經院示警 景氣不紮實

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.0，指數微幅回升0.8，重回擴張。 聯合報系資料照
台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.0，指數微幅回升0.8，重回擴張。 聯合報系資料照

中華經濟研究院昨（1）日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.0，指數微幅回升0.8，重回擴張。中經院院長連賢明表示，目前廠商呈現觀望、審慎氛圍，尤其十分關心美國總統選舉，因為無論最後誰當選，都會對台灣半導體產業有相當大影響。

10月PMI回升至50.0，連賢明表示，這個數字有一半好消息，因為指數一點點回升，剛好到了向上轉折點；壞消息是回升幅度沒有太多，因此「談不上太樂觀或太悲觀」，但至少沒有繼續惡化。

廠商除了關注美國總統大選，也關心中國大陸9月底10月初推出一系列刺激經濟措施後，大宗原物料價格出現反彈，但廠商觀望這情形會持續多久？

中經院副院長王健全示警，台灣景氣「不紮實」，因為包括新增訂單、未來六個月展望指數等領先指標表現都不穩定，代表廠商中長期接單並不穩固，且產業不均衡復甦的兩極化又更明顯了。

PMI 美國

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