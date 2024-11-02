產業放無薪假 橡膠業：個別公司問題

國內化學工業近日傳出有橡膠製品業者因訂單減少首次實施無薪假，人數近200人。橡膠業者指出，橡膠族群今年本業其實有反彈，有橡膠製品業者實施無薪假，可能與個別公司經營狀況有關；塑化業進入第4季，營運也逐月看好，今年底前有轉機。

根據經濟部統計，國內塑橡膠製品9月外銷接單15.3億美元，年減1.1%，主因塑膠原料持續受海外同業產能開出，影響接單動能，所幸部分橡膠產品接單成長，累計前三季年增1.1%；化學品9月接單13.7億美元，年減8.5%，主因國際油價走跌，加上持續受海外同業產能開出影響，接單減少。

國內橡膠業者表示，雖然傳出有橡膠製品業者實施無薪假，但主要業者本業仍然有不錯表現，加上幾家公司有營建業務助攻，包括南港、厚生等上月營收都表現不錯；正新受惠第4季大陸補貨潮將有樂觀期待。