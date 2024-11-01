民生電價將漲？曾文生：物價可接受範圍內盼微調

台電董事長曾文生1日表示，在民生電價部分，過去三年台電已吸收約新台幣2,800億元成本，除了爭取政府預算補貼，未來在物價可接受狀況下希望能微幅調整，適當反映成本，也可讓社會知道節電的重要性，包括消費性用電如何有效管理和節電。

曾文生日前接受自由時報《官我什麼事》節目專訪，節目今天播出，他在訪談中，做了以上表示。

此外，針對台積電（2330）在法說會中指台灣廠區使用的電費價格已是全球廠區最高一事，曾文生則回應，台積電的平均電價和用電模式有很大關係，雖然他無法直接公開講，但並不是按照牌價，他相信台積電不是在跟台電計較電價，更重要的是，供電是否能穩定滿足台積電用電。

曾文生強調，台灣的電網系統運作相對有效率，台灣的電價與全世界比較，實際上仍有一定程度的競爭力，台灣產業並不會因為電價調整而失去競爭力。

據了解，台積電是24小時用電公司，離峰時間長，實際單價會比牌價低。

關於產業電價日前決議最高調漲14%，對此，曾文生指出，產業電價反映成本，台灣與世界其他國家相比仍具競爭力。不過，曾文生也提到，民生電價近年已吸收約新台幣2,800億元成本，未來在物價可接受狀況下希望微幅調整。

曾文生指出，近年國際燃料價格高漲下，台電作為物價上漲的消波塊，雖然緩解國內通膨，卻也造成台電虧損。

曾文生表示，產業電價會逐漸反映成本，但民生電價仍是透過政府補貼，在合理消費者物價上漲率（CPI）可接受狀況下，希望微幅調整，也可讓社會知道節電的重要性，包括消費性用電如何有效管理和節電，並且適當反映成本。

台電截至今年9月累虧約4,200億元，今年度虧損則預估將低於千億元，中央政府在今年追加預算預計撥補台電千億，明年總預算案也編列千億補貼預算，但立法院皆尚未點頭，台電目前的確面臨財務經營窘境。

曾文生表示，如果在野黨覺得台電的支出不合理，他很願意向委員說明，因為2,000億元的預算補貼，是對台電過往承擔的政策責任給予一定程度彌補。