外國智庫指台廠工具機流入俄 經部：輸俄金額已降零
外國智庫調查俄羅斯供應鏈發現台灣為俄工具機前5大供應來源，經濟部表示，今年3月8日起，已將77項工具機稅則（HSCode）納入出口管制範圍，業者也主動配合，台灣工具機輸往俄羅斯的金額已降為零。經濟部將密切關注國際情勢，滾動式調整出口管制措施。
經濟部表示，因應國際情勢變化，持續關注台灣戰略性高科技產品輸往俄羅斯情形，繼今年3月擴大管制工具機出口範圍外，也大幅提高出口至俄羅斯及白俄羅斯的初次違規罰則逾15倍，即新台幣100萬元，以加強嚇阻力量，確保出口管制措施落實執行。
為責成廠商確實做好盡職調查，確保貨品最終流向，經濟部表示，積極透過各項管道向廠商宣導，促請業者做好法遵及掌握產品的最終流向。
今年初以來，經濟部已辦理19場宣導會，其中部分場次邀請美國在台協會（AIT）出口管制官員擔任講座，協助業者瞭解最新國際趨勢，以防範違規行為發生。
經濟部表示，持續與理念相近國家合作，共同應對武擴挑戰，並透過國際合作機制，相互交換出口管制經驗，共同打擊非法貿易行為。經濟部亦將密切關注國際情勢發展，並滾動式調整出口管制措施，以因應不斷變化的局勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言