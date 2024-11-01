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再談菲律賓買電運回台 經長郭智輝揭底線「超過就不買」

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再談菲律賓買電運回台 經長郭智輝揭底線「超過就不買」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者潘俊宏／攝影
經濟部長郭智輝。記者潘俊宏／攝影

再談菲國買電，經濟部長郭智輝1日表示，「如果我買電，高於4元我不會買」，而目前菲國買電計畫仍在討論中。

郭智輝陪同行政院長卓榮泰出席立法院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢前接受媒體聯訪，做了以上表示。

關於菲國買電的新進展，郭智輝指出，「如果我買電，高於4元我不會買」，他並強調，這是經過專家計算，不是台灣有先見之明，歐洲各地都已經有這樣計算過，也實踐過。不過，如果超過4元，菲國買電計畫就取消嗎？對此，郭智輝說，「我們就是在討論，有基本假設，達到就進行，達不到就想其他的方法。」

自10月14日郭智輝首次拋出向菲律賓綠電的構想後到10月31日共17天，外界終於得知郭智輝評估向菲律賓買綠電的價格評估是不超過4元，因為郭智輝31日接受「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時提到，考量向菲律賓買電是因為菲律賓土地大，只要達到經濟規模，成本就可以降低，光電估計可降至每度3.7元，大量採購還能降到3元左右，其他陸域風電成本2.1元，地熱成本也只要4元，甚至3元，整合當地光電、陸域風電、地熱等綠電產品，透過海纜及船運回台灣，每度不會超過4元。

根據台電公告今年至9月底止的綠電成本，自發電力的部分，風力發電每度4.92元，太陽光電每度3.73元，地熱每度6.03元；購入電力的部分，風力發電每度6.59元，太陽光電每度4.87元，地熱每度6.65元。由此推估，如果真能以每度不到4元的價格向菲律賓買到綠電，確實比現在台電的自發或購入成本都低。

太陽光電 綠電 菲律賓 郭智輝

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