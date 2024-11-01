中經院10月PMI微幅回升至50 連賢明：廠商觀望、審慎

中華經濟研究院1日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.0，指數微幅回升0.8，結束短暫一個月的緊縮，再度轉為擴張。中經院院長連賢明表示，目前廠商呈現觀望、審慎的氛圍，尤其是台灣很少這麼關心美國總統選舉，因為無論最後誰當選，都會對台灣半導體產業有相當大影響。

10月PMI回升至50.0，連賢明表示，這個數字有一半好消息，因為指數一點點回升，剛好到了向上的轉折點；壞消息則是回升幅度沒有太多，因此「談不上太樂觀或太悲觀」，但至少沒有繼續惡化。

廠商除了關注美國總統大選，也關心中國大陸9月底10月初推出一系列刺激經濟措施後，產生一些效果，大宗原物料價格出現反彈，但廠商也觀望這情形會持續多久？此外，廠商也關心中國大陸目前尚未推出的財經政策何時端出？力度又會加大到多少？

中研院研究員簡錦漢則提到，目前國內景氣復甦不僅出現傳產和高科技產業之間的不均衡，也要留意高科技產業當中的成熟製程表現也沒那麼好，因為AI PC沒有預期好，影響到成熟製程廠商營收。不過，整體而言，目前台灣景氣還可以，但未來就不確定，美國總統大選結果會影響關稅和產業政策，將牽動全球產業和供應鏈，當然也會影響台灣。

中經院副院長王健全更示警，台灣景氣「不紮實」，因為包括新增訂單、未來六個月展望指數等領先指標表現都不是那麼穩定，未來六個月展望指數甚至已連續二個月緊縮，代表廠商的中長期接單並不穩固，且產業不均衡復甦的兩極化又更明顯了。

中經院第三研究所副研究員陳馨蕙分析，10月PMI指數僅微幅回升0.8，顯示製造業10月採購營運狀況與9月相比大致呈現持平。主要國家雖推出寬鬆與降息降準等政策，帶動股市與期現貨原物料價格攀升，惟消費性電子銷售未如預期、AI高基期下短期拉貨力道趨緩、降息觀望及美國大選等因素，終端需求仍未出現全面且中長期訂單。

中華採購與供應管理管理協會顧問白宗城則認為，業者目前對景氣的態度是「保守看待、但不悲觀」。因為，半年多來企業在人力雇用部分並不悲觀，沒有出現大動作的人力精簡，預期為的就是要敏捷因應景氣隨時回彈。

在台灣非製造業經理人指數（NMI）部分，10月也是呈現微幅回升0.5至53.8，同樣呈現觀望氛圍，不過目前已連續24個月擴張，擴張速度在連續三個月趨緩後，10月指數由2024年3月以來最慢擴張速度53.3，微幅回升。

不過，需要注意的是非製造業持續面臨營業成本攀升壓力，採購價格指數（營業成本）已連續106個月呈現上升（高於50），10月指數回升2.4至61，再度攀升至60以上。