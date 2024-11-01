沒變樂觀！10月製造業PMI微升至50% 未來半年展望緊縮

中華經濟研究院1日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）微幅回升0.8個百分點至50.0%，顯示製造業10月採購營運狀況與9月相比大致呈現持平，未來六個月展望連兩個月緊縮。

中經院表示，主要國家雖推出寬鬆與降息降準等政策，帶動股市與期現貨原物料價格攀升，但消費性電子銷售未如預期、AI高基期下短期拉貨力道趨緩、降息觀望及美國大選等因素，終端需求仍未出現全面且中長期訂單。

台灣製造業PMI在9月大跌4.4個百分點到49.2%，中斷連續4個月的擴張轉為緊縮，引發外界對製造業未來表現疑慮，10月指數微幅回升0.8個百分點至50.0%，雖然未續跌，但是也未明顯回升，顯示業者營運狀況與9月持平。

至於原本季調後之新增訂單與生產指數，在9月同步中斷連續5個月的擴張轉為緊縮，10月兩指數分別回升3.4與3.7個百分點至51.9%與50.5%，再度呈現擴張，但終端需求仍未現全面性的中長期訂單，擴張速度接近50.0%的持平水位。

從產業別來看，觀望總統大選、消費性電子銷售未如預期、AI高基期效應下短期拉貨力道趨緩，以及半導體供應鏈成熟與先進製程之訂單透明度呈現兩極化表現，電子暨光學產業之新增訂單、生產與未來六個月展望皆連續2個月緊縮，供應商交貨時間指數滑落至45.7%，是2023年12月以來最快下降速度。

中經院指出，9月原預期降息循環將讓車市回溫、資金借貸成本下降，推升資本設備更新，交通工具產業與電力暨機械產業未來展望在9月一度呈現擴張，惟10月歐洲車市持續低迷，各大車廠持續下修財測、國產車組裝新制，以及觀望總統大選與等待進一步降息等因素，交通工具產業與電力暨機械設備產業之未來六個月展望，分別回跌8.5個與6.2百分點至44.4%與45.2%，再呈緊縮。

中經院表示，中國大陸一系列寬鬆政策、降息降準與房市刺激政策，推動股市與期現貨原物料價格攀升，基礎原物料產業之原物料價格中斷連續2個月下降轉為上升（高於50%），指數躍升幅度達21.9個百分點。未來展望指數更中斷連續3個月緊縮轉為擴張，指數躍升6.6個百分點至52.3%。惟預期心態的改變仍未顯著推升訂單透明度，基礎原物料產業之新增訂單與生產仍呈現緊縮。

展望未來，製造業對未來六個月展望指數僅微幅回升0.8個百分點至48.3%，連續2個月緊縮，顯示廠商對未來看法仍審慎保守。

10月未經季節調整台灣非製造業NMI微幅回升0.5個百分點至53.8%，主因年底會展尾牙旺季、週年慶、雙 11檔期，以及股市回升，推動住宿餐飲業、零售業與金融保險業之商業活動指數皆大幅攀升。