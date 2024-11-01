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美大選在即 許舒博「無法評估」：但川普當選恐有較大衝擊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
截至美國東部時間10月31日上午11時，Polymarket和英國兩大博彩平台Sporting Index及Betfair Exchange顯示，川普勝出機率為63%或以上。（美聯社） 美聯社
截至美國東部時間10月31日上午11時，Polymarket和英國兩大博彩平台Sporting Index及Betfair Exchange顯示，川普勝出機率為63%或以上。（美聯社） 美聯社

美國總統大選在即，針對誰當選對對台灣比較有利，中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，對台灣來講，也許賀錦麗我們比較在可控範圍內，而川普的行為思維，非可控範圍之內，所以可能衝擊點會比較大一點。

中華民國全國商業總會於1日在台北福華大飯店盛大舉辦第78屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，理事長許舒博、立法院各黨團、外交部、經濟部、國家發展委員會等各部會長官蒞臨致詞及頒獎。

許舒博接受採訪表示，無法評論美國誰會當選，但整體上來講，美國是台灣的第二大市場，也是非常重要的貿易夥伴，一舉一動都跟我們息息相關，所以必須要密切關注。

許舒博指出，無論誰當上總統，美國的保護主義，甚至以「美國優先」的這個主軸應該不會變，而對於台灣來說只能關心，但是沒有辦法主動的做任何的改變，無論是誰當選都要想辦法因應，要有策略、方針的去跟他們討論。

日前共和黨總統候選人川普在接受訪問，點名台灣搶走美國晶片生意，揚言提高關稅，並稱台灣應該付保護費。

針對此事，許舒博指出，假使有誤解的部分，應該要透過相關人員去解釋，尤其包括川普對於台積電（2330）誤解的部分。

川普 美國 許舒博

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