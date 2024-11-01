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勞動部112年度仲介評鑑 710家獲A級

中央社／ 台北1日電

勞動部今天公布112年最新仲介評鑑結果，1089家中有710家為評鑑A級，這次更首度將有從事境外僱用外籍漁工的仲介機構納入評鑑，能作為雇主選擇仲介機構的參考。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿公布112年度仲介評鑑結果，1089家仲介機構中，評鑑成績A級（90分以上）共710家，占65.2%；B級（70分至未滿90分）共340家，占31.22%；C級（未滿70分）共39家，占3.58%。評鑑成績已公告於發展署網站。

發展署表示，配合行政院「漁業與人權行動計畫」，這次評鑑首度將從事仲介境外僱用外籍漁工的仲介機構納入評鑑，為了讓這類仲介機構的評鑑成績更具客觀性，評鑑成績也納入農業部對於這類仲介機構的評鑑結果。

發展署說明，這次共有43家從事境外僱用外籍漁工的仲介機構，其中有14家仲介機構同時從事仲介境外僱用及境內僱用外籍漁工服務，評鑑成績由勞動部與農業部評鑑成績平均計算，其餘29家仲介機構只有從事仲介境外僱用外籍漁工，因此評鑑成績以農業部評鑑成績作為依據。

發展署表示，從事仲介境外僱用外籍漁工的仲介機構與一般仲介相同，評鑑成績為C級，不得設立分支機構，且應於1年內確實改善，次年評鑑成績未達B級即不予重新設立許可。

發展署指出，相關評鑑結果已公告於發展署全球資訊網站，民眾除了參考評鑑成績外，也可利用發展署私立就業服務機構評鑑成績查詢系統來選擇鄰近的仲介機構，也提醒民眾簽約前能夠多方瞭解仲介機構所提供的服務項目及收費等情形，以及雙方契約權利義務事項等，以保障自身權益。

勞動部 外籍漁工 農業部

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