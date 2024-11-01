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美國大選將至 關注亞洲和新興市場貨幣走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美元兌日圓 日線圖。（FXTM富拓MT4平台 /提供）
美元兌日圓 日線圖。（FXTM富拓MT4平台 /提供）

川普交易可能會持續升溫，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，要注意的是，川普主張很多關稅和減稅措施，都有助刺激美國經濟成長，通膨和經濟成長進一步受刺激下，聯準會降息幅度便需要減慢，也因此在川普支持率愈發增長時，美元表現極為強勢。由於川普主張的關稅措施可能會促使美國企業和資金回流，從而導致新興市場和亞洲市場資金再次出現聯準會升息時期的外流情況。

過去一周，美國大選已成為金融市場每天討論的主題，在大選日11月5日臨近的最後一周，川普（Donald Trump）和賀錦麗（Kamala Harris）的支持率更出現明顯變化，從9至10月一面倒賀錦麗領先幾個百分點，至最新的民調顯示川普和賀錦麗支援率幾近平分，甚至在「垃圾論」發酵後，愈來愈多民調及金融機構都認為川普的支持率已經反超賀錦麗。

市場最新已開始憧憬除川普重返白宮外，這次選舉更可能出現紅色浪潮，也就是共和黨可能因此重新奪得參眾兩院的主導權，使得川普的施政更為順暢無礙，川普交易有望持續受追捧。

楊傲正表示，比對亞洲市場主要貨幣走勢，12種貨幣中，10種貨幣都錄得跌幅，其中以日、韓、馬、泰貨幣的跌幅最為顯著。由於日本貨幣政策立場再次鴿派，加上日本政壇動盪，日圓在一個月內出現5.5%的跌幅。

此外，拉丁美洲貨幣在新興市場貨幣中也明顯走弱，其中巴西幣、智利披索的跌幅都超過5%，也反映在川普得勢情況下，假如關稅措施進一步增加，美國在南北美洲實行保護主義，美國企業和資金持續回流下，將非常不利好拉丁美洲市場經濟發展和資金流向。

假如川普當選，至1月1日正式上任總統仍有一段時間，相信市場對川普關稅、減稅和經濟政策的發酵將至少延續兩個月。因此，在川普當選的情況下，亞洲和新興市場貨幣走勢可能會在大選結果公布後持續一段時間。

從日線圖看，美元兌日圓的上漲趨勢明顯，自9月中旬在140水準得到支持後步步向上，目前已到達150水準上方。150至151.80區間是關鍵的阻力區，也是今年4至7月美元兌日圓一直未有跌破的關鍵支持區，而日前美元兌日圓已經突破該區間，該阻力區將成為新的支持區。短期內如能持續守住150至151.80區間，美元兌日圓趨勢上有望挑戰155.20、158.90甚至160關口。

川普 日圓 美國經濟

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