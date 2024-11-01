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風電光電也放颱風假 台電解釋原因：安全機制

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
康芮颱風31日襲台，風電光電也放颱風假。本報資料照片
康芮颱風31日襲台，風電光電也放颱風假。本報資料照片

颱風康芮31日襲台，但風力發電卻大幅降載，因核三廠2號機歲修，使得火力發電占比衝上95％，康芮颱風風更大卻完全比不上山陀兒對風電的貢獻。台電表示，風速太大就會自動啟動保護裝置，停止運轉，不只風電，核能發電廠遇到強颱也有相關的安全機制會啟動。

康芮颱風風強雨大，靠天吃飯的風電與光電也一起休颱風假，登陸期間，風電減弱最最顯，31日中午起風力發電占比只有1.56％，到傍晚再降至1.18％。

台電發言人副總蔡志孟表示，風速到達一定程度，風機就會啟動保護機制停止運轉，每座風機可以依廠牌及出廠時間不同，對於風速的承受能力也不同，他認為不需要在特定的時間點去討論風力發電的狀況如何，就算是核電廠，風太大也會啟動相關的安全機制。

據了解，一般舊型風機是平均風速每秒25公尺就要停機，但突然停機對電力系統有很大的影響，對風機也有損害，因此後來風機有一種暴風模式，會慢慢降下來，不會立刻歸零，新型風機是風速每秒35公尺時啟動暴風模式，從滿載逐漸降載至10％，風很大但轉很小，現在離岸風機比較新都有自動降載功能，避免因颱風等強風使風機受損。

核電廠 風電 颱風假

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