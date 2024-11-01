中油平穩機制啟動 下週汽柴油估漲1角

以色列空襲避開伊朗核能與石油設施，以色列擬以外交手段取代以黎戰爭，油價應聲下跌。中油油價公式與平穩機制運作下，預估4日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格調漲新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升28.7元，95無鉛汽油每公升30.2元，98無鉛汽油每公升32.2元，超級柴油每公升27.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至10月31日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶71.89美元，較上週每桶74.42美元下跌2.53美元；新台幣兌美元匯率為32.074元，較上週32.057貶值0.017元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.5元，柴油調漲0.8元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估4日凌晨零時起，下週汽、柴油每公升零售價調漲0.1元。