比台電現價大划算！郭智輝：菲國綠電超過4元我不買

菲國買電有新進展，經濟部長郭智輝1日表示，「如果我買電，高於4元我不會買」，這是經過專家計算，不是台灣有先見之明，如果超過4元，菲國買電計畫就取消？郭智輝說，目前就是在談論。

郭智輝31日在廣播節目專訪中透露，考量向菲律賓買電是為菲律賓土地大，只要達到經濟規模，成本就可以降低，光電估計可降至每度3.7元，大量採購還能降到3元左右，其他陸域風電成本2.1元，地熱成本也只要4元，甚至3元，整合當地光電、陸域風電、地熱等綠電產品，透過海纜及船運回台灣，每度不會超過4元。

自10月14日郭智輝首次提出向菲律賓買綠電後到10月31日共17天，外界終於得知郭智輝評估向菲律賓買綠電的價格評估是不超過4元，「如果我買電，高於4元我不會買」。

如果超過4元，是否就取消向菲律賓買綠電計畫？郭智輝說，「我們就是在討論，有基本假設，達到就進行，達不到就想其他的方法。」

根據台電公告今年至9月底止的綠電成本，自發電力的部分，風力發電每度4.92元，太陽光電每度3.73元，地熱每度6.03元；購入電力的部分，風力發電每度6.59元，太陽光電每度4.87元，地熱每度6.65元。如果真能以每度不到4元的價格買到綠電，確實比現在台電的自發或購入成本都低很多。