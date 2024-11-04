「AI虛擬人」能為企業帶來多少商機？數字王國聯手亞馬遜AWS開啟虛擬人應用無限可能
鄧麗君穿越時光、彷彿活生生地出現在舞台上與周杰倫合唱；貝克漢化身滿頭白髮的七旬老人，在「Malaria Must Die – So Millions Can Live」的抗瘧疾運動中亮相……，虛擬人技術在這幾年快速崛起，現在更從娛樂產業走入民間，被運用在各式生活場景，例如：銀行打造虛擬行員 ，讓客戶感受到親切有溫度的服務；桃園機場環亞貴賓室也出現全球首發AI虛擬人智慧櫃檯服務，帶給旅客嶄新體驗。而這些虛擬人技術的幕後推手，正是從好萊塢視覺特效起家、如今成功轉型為科技領頭羊的「數字王國」，究竟在未來的幾年，虛擬人技術將為產業掀起多大的變革？各產業又該如何搭上這波AI風潮，開啟無限商機？
孔夫子教論語？國民巨星陪聊天？看好虛擬人技術於教育、高齡照護應用
據市場調研機構 Research and Markets報告指出，2031年虛擬人市場規模將突破4千億美元，AI虛擬人的應用比想像得還要更多，除了娛樂、遊戲、客服接待等產業，教育和照護更是高需求的藍海市場。
「想像一下，國文課教《論語》，很多學生會覺得很枯燥，但若由孔老夫子現身說法，出現在講台上為學生講解，是不是很有趣、且能提高學習動機？」數字王國執行長謝安表示，先前在一場教育協會的演講中，請來虛擬老師「虛擬人鄧麗君」，帶在場的教育工作者賞讀蘇東坡的《水調歌頭》，全場一片鴉雀無聲，驚嘆虛擬人無可匹敵的魅力。
因應高齡化、少子化社會，虛擬人技術也可補足「高齡照護」的缺口，例如在取得授權的情況下，由「國民巨星」陪伴老人家說話、聊天，不但有助延緩退化，也可望分擔年輕人的照護壓力。
數字王國攜手亞馬遜，無縫對接企業需求
看準虛擬人市場的龐大商機，數字王國結合自身技術優勢，與亞馬遜雲端事業（AWS）合作，藉由AWS強大的雲端基礎設備，將虛擬人技術與企業需求無縫對接，也就是說，未來AWS的客戶可將先進的虛擬人技術整合至營運中，啟動新一波數位轉型升級，輕鬆運用此強大技術，賦予品牌新價值。
謝安認為，此次與AWS合作，對於已成功從好萊塢視覺特效公司轉型為科技公司的數字王國而言，是個重要的里程碑。未來數字王國除了深耕領域技術與應用，也將透過更多合作機會站在巨人的肩膀上，推動虛擬人技術應用落地、靈活多元地深入各產業領域，與AWS聯手擴大觸及至全球企業，提供安全、客製化的虛擬人技術服務，回應市場需求並開啟更多嶄新可能。
引領公司多角化創新成長，謝安獲選2024「25大媒體產業傑出領袖」
甫獲選為《關鍵高管》（Key Executives）2024年度「25大媒體產業傑出領袖」的謝安， 2013 年接手數字王國，將當時瀕臨破產的數字王國救了回來，從接下執行長一職到現在轉眼已逾十年，他認為公司最大的核心價值就是細膩寫實的人臉技術，也是好萊塢最會做人臉的公司。隨著AI科技發展，數字王國將人臉視效導入AI深度學習，技術更趨成熟，並大幅節省製作時間和成本。在疫情期間，好萊塢電影拍攝停擺，數字王國大量運用AI虛擬人拍電影，創造「不存在的演員」，讓公司再度翻紅。謝安也因為一路走來堅守技術革新、著眼創意落地，突破虛擬人、視覺特效和可視化的應用堡壘，引領數字王國蛻變為多角化發展的全球企業，因而獲得「25大媒體產業傑出領袖」殊榮。
賦予強大AI一張栩栩如生的臉
數字王國是全球十大視效公司中唯一進軍科技業的公司，擁有強大的人臉製作技術和經驗，具有無可比擬的優勢，能夠「賦予強大AI一張栩栩如生的臉」。他看好未來一、二年，虛擬人市場將會遍地開花，成為產業不可忽視的要角，「與其說為產業帶來衝擊，不如說是企業絕佳的助攻利器；虛擬人是一個無法走回頭路的趨勢，如同智慧型手機，將會大大改變人類的生活。」
對於金融背景出身的謝安來說，十多前的夢想現在已經實現，公司財務充足、戰略布局成形，數字王國在好萊塢的影響力有增無減，更帶領企業邁入虛擬人新宇宙。展望公司未來，謝安在向外看、向前走之際，也不忘向內省思。他回想公司創立之初，創辦人詹姆斯．卡麥隆導演在公司屋頂插上一面海盜旗，展現「Never Surrender」永不服輸的精神，多年後謝安明白了這面旗幟所象徵的精神和意義，最近他又把這面海盜旗升了上去，藉此勉勵自己和夥伴：堅守最初的精神，為自己而戰、永遠創新，數字王國將持續奮戰下去！
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