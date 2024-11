「AI虛擬人」能為企業帶來多少商機？數字王國聯手亞馬遜AWS開啟虛擬人應用無限可能

鄧麗君穿越時光、彷彿活生生地出現在舞台上與周杰倫合唱;貝克漢化身滿頭白髮的七旬老人,在「Malaria Must Die – So Millions Can Live」的抗瘧疾運動中亮相……,虛擬人技術在這幾年快速崛起,現在更從娛樂產業走入民間,被運用在各式生活場景,例如:銀行打造虛擬行員 ,讓客戶感受到親切有溫度的服務;桃園機場環亞貴賓室也出現全球首發AI虛擬人智慧櫃檯服務,帶給旅客嶄新體驗。而這些虛擬人技術的幕後推手,正是從好萊塢視覺特效起家、如今成功轉型為科技領頭羊的「數字王國」,究竟在未來的幾年,虛擬人技術將為產業掀起多大的變革?各產業又該如何搭上這波AI風潮,開啟無限商機?

數字王國日前於桃園國際機場舉行「旅者新境遇」發表會,虛擬人鄧麗君在會中驚喜亮相,與數字王國執行長謝安趣味互動。 圖/數字王國

孔夫子教論語?國民巨星陪聊天?看好虛擬人技術於教育、高齡照護應用

據市場調研機構 Research and Markets報告指出,2031年虛擬人市場規模將突破4千億美元,AI虛擬人的應用比想像得還要更多,除了娛樂、遊戲、客服接待等產業,教育和照護更是高需求的藍海市場。

「想像一下,國文課教《論語》,很多學生會覺得很枯燥,但若由孔老夫子現身說法,出現在講台上為學生講解,是不是很有趣、且能提高學習動機?」數字王國執行長謝安表示,先前在一場教育協會的演講中,請來虛擬老師「虛擬人鄧麗君」,帶在場的教育工作者賞讀蘇東坡的《水調歌頭》,全場一片鴉雀無聲,驚嘆虛擬人無可匹敵的魅力。

因應高齡化、少子化社會,虛擬人技術也可補足「高齡照護」的缺口,例如在取得授權的情況下,由「國民巨星」陪伴老人家說話、聊天,不但有助延緩退化,也可望分擔年輕人的照護壓力。

數字王國擁有奧斯卡級人臉製作技術。 圖/數字王國

數字王國攜手亞馬遜,無縫對接企業需求

看準虛擬人市場的龐大商機,數字王國結合自身技術優勢,與亞馬遜雲端事業(AWS)合作,藉由AWS強大的雲端基礎設備,將虛擬人技術與企業需求無縫對接,也就是說,未來AWS的客戶可將先進的虛擬人技術整合至營運中,啟動新一波數位轉型升級,輕鬆運用此強大技術,賦予品牌新價值。

謝安認為,此次與AWS合作,對於已成功從好萊塢視覺特效公司轉型為科技公司的數字王國而言,是個重要的里程碑。未來數字王國除了深耕領域技術與應用,也將透過更多合作機會站在巨人的肩膀上,推動虛擬人技術應用落地、靈活多元地深入各產業領域,與AWS聯手擴大觸及至全球企業,提供安全、客製化的虛擬人技術服務,回應市場需求並開啟更多嶄新可能。

數字王國攜手AWS拓展自主虛擬人技術並引入生成式AI功能。 圖/數字王國

引領公司多角化創新成長,謝安獲選2024「25大媒體產業傑出領袖」

甫獲選為《關鍵高管》(Key Executives)2024年度「25大媒體產業傑出領袖」的謝安, 2013 年接手數字王國,將當時瀕臨破產的數字王國救了回來,從接下執行長一職到現在轉眼已逾十年,他認為公司最大的核心價值就是細膩寫實的人臉技術,也是好萊塢最會做人臉的公司。隨著AI科技發展,數字王國將人臉視效導入AI深度學習,技術更趨成熟,並大幅節省製作時間和成本。在疫情期間,好萊塢電影拍攝停擺,數字王國大量運用AI虛擬人拍電影,創造「不存在的演員」,讓公司再度翻紅。謝安也因為一路走來堅守技術革新、著眼創意落地,突破虛擬人、視覺特效和可視化的應用堡壘,引領數字王國蛻變為多角化發展的全球企業,因而獲得「25大媒體產業傑出領袖」殊榮。

融合深度學習,曾在《復仇者聯盟》系列中賦予Thanos 靈魂的虛擬人技術已迭代為即時捕捉、渲染和驅動。 圖/數字王國

賦予強大AI一張栩栩如生的臉

數字王國是全球十大視效公司中唯一進軍科技業的公司,擁有強大的人臉製作技術和經驗,具有無可比擬的優勢,能夠「賦予強大AI一張栩栩如生的臉」。他看好未來一、二年,虛擬人市場將會遍地開花,成為產業不可忽視的要角,「與其說為產業帶來衝擊,不如說是企業絕佳的助攻利器;虛擬人是一個無法走回頭路的趨勢,如同智慧型手機,將會大大改變人類的生活。」

數字王國執行長謝安。 圖/數字王國

對於金融背景出身的謝安來說,十多前的夢想現在已經實現,公司財務充足、戰略布局成形,數字王國在好萊塢的影響力有增無減,更帶領企業邁入虛擬人新宇宙。展望公司未來,謝安在向外看、向前走之際,也不忘向內省思。他回想公司創立之初,創辦人詹姆斯.卡麥隆導演在公司屋頂插上一面海盜旗,展現「Never Surrender」永不服輸的精神,多年後謝安明白了這面旗幟所象徵的精神和意義,最近他又把這面海盜旗升了上去,藉此勉勵自己和夥伴:堅守最初的精神,為自己而戰、永遠創新,數字王國將持續奮戰下去!