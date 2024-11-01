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影／中火二階環境部今開記者會 盧秀燕：總算聽見中部人聲音

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影／中火二階環境部今開記者會 盧秀燕：總算聽見中部人聲音

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水國中行健樓拆除重建，今天舉行57周年校慶運動會暨落成啟用典禮，市長盧秀燕等人參加。記者游振昇／攝影
台中市清水國中行健樓拆除重建，今天舉行57周年校慶運動會暨落成啟用典禮，市長盧秀燕等人參加。記者游振昇／攝影

中火二階前天環評，台中市長盧秀燕昨天重炮批評環境部失職，環境部今天開記者會說明，環境部會嚴格監督台電中火減排減汙，盧秀燕今天在清水區受訪時說，雖然晚了，總算聽見中部人的聲音。

台中市清水國中行健樓拆除重建，市府以1億6千多萬元打造全新風貌的教學大樓，今天舉行57周年校慶運動會暨落成啟用典禮，盧秀燕和多位民代參加。

中火二階環評，環境部今天開記者會說明，環境部會嚴格監督台電中火減排減汙，盧秀燕今天受訪時說，雖然晚了，總算聽見中部人的聲音，照理說，環境部前天的審查中就應把關，因為環境部就是要為環境和人民健康把關，才叫做環境保護部。

她說前天審查中火時，中火的汙染會增加，碳排會增加，環境部就應要求中火提出如何減排，可是都沒有，經過二天，中部人非常憤怒，中部民代包括立委和市議員都提出要求，今天環境部總算聽到聲音，開記者會提出解決方案，我們靜待環境部的解決方案。

盧秀燕說，大家不要忘了，現在的中火已經是全國最大的電廠，汙染量碳排放全國最大的電廠，今天如果像前天審查再加4部機組，會變成全世界最大的火力發電廠，全世界最大碳排量汙染的電廠，卻要中部人承受，對中部人太不公平，希望今天上午的記者會，環境部要提出好的辦法，要把關。

盧秀燕說，上一期環評達成共識，增二部機組，拆二部機組，現在要增加4部機組，最起碼不能低於拆4部機組，本來一部燃氣機組可抵二部燃煤機組，照理說，增一部燃氣應該拆二部燃煤，一期中，考量讓國家電多點，同意增一拆一，二期要增4部，環境部至少要比照辦理，不要標準降低，一代不如一代，中部人在看環境部和內政部如何提出淨零改善，讓台灣環境更好，保護人民政策的方案，這二天中部人的心聲，環境部有聽到，她再看看環境部今天提出什麼解決方案。

中火 環境部 盧秀燕

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