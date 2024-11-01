前立委費鴻泰出任中嘉集團副董事長 同時任中嘉子公司全球數位董事長
台灣最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉集團董事長郭冠群1日宣布，延攬前立委費鴻泰擔任中嘉集團副董事長。
中嘉集團人事異動公告指出，費鴻泰先生於113年10月起出任中嘉集團副董事長長，並直接管轄「頻道曁內容處」，同時兼任中嘉集團子公司全球數位董事長。
費鴻泰具有統計學博士、經歷為立法委員、台北市議員、國立臺北大學統計系副教授等職，於擔任立委期間，多次出任財政委員會召集委員，推動我國財政金融和資本市場等相關公共政策皆有卓著貢獻，亦熟稔我國法律的制定、修改與廢止等以及公共事務經營。
中嘉強調，本集團將借重費副董事長豐富專業素養與財政金融和資本市場、法令規定及公共事務經營的背景、歷練，持續強化本集團於各經營區的營運績效和企業價值，同時為集團邁入資本市場更添助力。
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