快訊

台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

台9線蘇花匯德隧道坍方逾1萬立方公尺 驚人畫面曝光

前立委費鴻泰出任中嘉集團副董事長 同時任中嘉子公司全球數位董事長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中嘉集團人事公告。網友/提供
中嘉集團人事公告。網友/提供

台灣最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉集團董事長郭冠群1日宣布，延攬前立委費鴻泰擔任中嘉集團副董事長。

中嘉集團人事異動公告指出，費鴻泰先生於113年10月起出任中嘉集團副董事長長，並直接管轄「頻道曁內容處」，同時兼任中嘉集團子公司全球數位董事長。

費鴻泰具有統計學博士、經歷為立法委員、台北市議員、國立臺北大學統計系副教授等職，於擔任立委期間，多次出任財政委員會召集委員，推動我國財政金融和資本市場等相關公共政策皆有卓著貢獻，亦熟稔我國法律的制定、修改與廢止等以及公共事務經營。

中嘉強調，本集團將借重費副董事長豐富專業素養與財政金融和資本市場、法令規定及公共事務經營的背景、歷練，持續強化本集團於各經營區的營運績效和企業價值，同時為集團邁入資本市場更添助力。

中嘉 董事長 費鴻泰

延伸閱讀

放行長者買期貨 立委質疑

國軍將採購美彈簧刀攻擊無人機 立委揭2大問題「連烏克蘭都不想要」

逾70歲投資人可開戶玩期貨 立委憂不當勸誘

影／康芮撲台 劉德華照開唱 藍委呼籲：以民眾安全為優先

相關新聞

影／卓榮泰：中火新增4燃氣機組 舊燃煤機組只做備用

行政院長卓榮泰，上午出席立法院院會報告 「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」並備...

盧秀燕批中火二期環評護航 卓榮泰：空汙降7成

中火二期環評日前通過，台中市長盧秀燕不滿中火二期環評過關，批環境部應降格。行政院長卓榮泰今日表示，中火空汙排放比過去降低...

前立委費鴻泰出任中嘉集團副董事長 同時任中嘉子公司全球數位董事長

台灣最大有線電視多系統營運商（MSO）中嘉集團董事長郭冠群1日宣布，延攬前立委費鴻泰擔任中嘉集團副董事長。

股東撕破臉！北京鼎泰豐能否復活？大陸官方態度是關鍵

擁有中國大陸華北鼎泰豐門市店經營權的北京恒泰豐，目前兩大股東傳出內鬨，更相互提告徹底撕破臉，鼎泰豐能否在華北「起死回生」仍是未知數，除了時間壓力外，中國大陸官方的態度也是關鍵因素。

AI熱帶動資通產品需求…出口旺 今年GDP成長有望破4

主計總處昨天發布今年第三季經濟成長率概估百分之三點九七，較今年八月預測數大幅上修○點七六個百分點，主因商品出口表現優於預...

中火爭議 環境部：專業審查才作成決議

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）爭議持續延燒，環境部昨二度發稿強調，環評委員秉持專業審查，才作成通過決議，具實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。