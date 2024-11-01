中火爭議 環境部：專業審查才作成決議

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）爭議持續延燒，環境部昨二度發稿強調，環評委員秉持專業審查，才作成通過決議，具實質減量效果及具體期程，並非空頭支票，後續將嚴格監督台電執行環評承諾，並邀請台中市府一齊嚴格監督台電。

環境部說，環評審查著重於台中電廠二期開發對環境造成的影響，環評委員均認同拆除多少部既有燃煤機組並非重點，重點是能有效監督、管控緊急備用機組運作是否有違反空汙法或環評承諾，台電承諾緊急備用機組啟動條件僅於供電系統跳電、限電期間或為維持供電系統正常運轉，每部累積運轉時數不超過七二○小時，相較現況正常運轉已大幅減少燃煤量。

環境部表示，自第二期第一部燃氣機組商轉前至機組全數商轉後次年，總空汙排放量將從八三五四公噸，降至四九三六公噸，減量達百分之四十一，溫室氣體減量也可達百分之卅，

環境部也向台中市民喊話，強調深刻理解台中市民改善中火空汙的期盼，長期積極促請經濟部、台電加強改善台中空汙對策。

環境部表示，前天會議上，環評委員均認同基於國防安全考量，先增氣、再減煤是共識，且台中市府代表會中也表明燃煤緊急備用機組啟動程序地方政府已有監督機制，將和台中市府一齊監督台電。