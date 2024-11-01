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中火環評過關 盧秀燕批環境部護航

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中市長盧秀燕痛批環境部護航汙染。記者陳宏睿／攝影
台中市長盧秀燕痛批環境部護航汙染。記者陳宏睿／攝影

台電台中電廠二期新建燃氣機組計畫環評前天通過，將新增四部燃氣機組，但「增氣減煤」期程卻引發爭議。台中市長盧秀燕表示，非常失望，看不到對減碳、減汙的隻字片語，卻要中部民眾用肺發電，痛批環境部升格後，反成為汙染的護航者，應該降格。

中火二期開發基地位於台中市龍井區的台中港電力專業區內，台電規畫設置四部燃氣複循環機組。根據立法院「中火以氣換煤」主決議，台中電廠十部燃煤機組提前十一年，於二○三五年全部除役。不過六部燃煤機組將轉備用，且二○三二年前，總空汙排放量並未減少。

盧秀燕表示，全世界均知，燃煤、燃氣發電都是重大汙染，國家要用電，同時必須去汙、除汙，中火增加四部燃氣機組，環評卻沒有要求減少、防治汙染，環保署升格為環境部後，反而倒退「縱容、放水汙染」。

盧秀燕說，環評審查對於中火空汙如何減量「沒有隻字片語」，發電機組跟汙染都只增不減，讓中部民眾用肺發電，環境部成為環境汙染的護航者，嚴重失職「應該降格」。

前天代表出席環評大會的台中市環保局長陳宏益表示，今年八月卅日環評專案小組審查，已要求台電提供相關減汙、減排計畫，可是台電在環評大會上沒有提供，無具體減排、減汙、減煤、減碳計畫與數字，但環評卻已通過，環團、地方期待「增氣要減煤」落空。

陳宏益說，中火二期燃氣機組的發電量，相當於目前十台燃煤機組的總發電量，但要到二○三二年，中火才會開始減汙，等於要民眾再等八年、十年，實在無法接受。

他強調，中火二期環評審查創下惡例，未來所有開發案，業者可主張「先讓我過再提計畫」，未來中火到底要減碳二百萬噸、五百萬噸？還是二○二九年要完全減煤？環評大會上沒有具體承諾，但環評已經過了，未來也難以監督。

台電則說，在增氣減煤的過程中，先增氣確保穩定供電、後減煤改善空汙減排，是兼顧穩定供電及空品改善的最佳做法。六部緊急備用燃煤機組，未來除必要之測試及因應緊急狀況之外，不會額外使用燃煤。

中火 台電 環評

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