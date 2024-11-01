AI熱帶動資通產品需求…出口旺 今年GDP成長有望破4

主計總處昨天發布今年第三季經濟成長率概估百分之三點九七，較今年八月預測數大幅上修○點七六個百分點，主因商品出口表現優於預期；在第四季預測數不變情況下，今年經濟成長率可望來到百分之四點一，上修○點二個百分點，也是目前國內主要機構預測值最高。

對於今年經濟成長預測「破四」，主計總處綜合統計處副處長吳佩璇表示，很多國外預測機構都預估台灣今年經濟成長率超過百分之四，有些到百分之四點五，也有百分之四點二，都比主計總處高。她說，去年經濟成長率逐季走高，今年則因基期因素逐季下降。

主計總處八月發布經濟預測，估全年經濟成長率為百分之三點九，第三、四季分別為百分之三點二一及百分之一點一二；昨公布國民所得概估，由於ＡＩ應用與資通產品需求維持強勁，第三季按美元計價商品出口一二四一億美元、年增百分之八點○四，比預測高廿億美元，出口表現優於預測。

吳佩璇說，第三季出口表現比預期好，主要還是資通產品帶動，第三季美元計價資通訊產品年增百分之四十五點三，比去年同季增加一一三億美元，其他產品則變動不大；另外，對美出口成長幅度百分之五十八點三五，對南韓成長也有百分之廿七點五，對印度成長兩成，都比原本好。

此外，主計總處預估隨新興科技應用需求強勁，企業投資動能回升，第三季台幣計價資本設備進口年增百分之廿九點五六，國內投資財生產量也增百分之十九點八，概估資本形成實質成長百分之十五點二七，較預測數增加○點一八個百分點。

吳佩璇指出，第三季民間消費實質成長百分之一點九二，較預測數減少○點三九個百分點，下修不大，主要是從一一一年、一一二年以來已連續反彈十二季，基期已高，因此小幅下修。

近期包括國發會景氣燈號及台經院製造業燈號，都透露傳產疲弱，是否影響今年經濟表現？吳佩璇表示，傳產有海外產能過剩競爭因素，雖有影響，但已有一段時間，因此過去基期不高，最近這一季變動幅度反而縮小，不致影響全年經濟表現。

至於ＡＩ動能是否存在風險？吳佩璇說，ＡＩ一定是帶動經濟主要力道，但主計總處對其產品開發進程及製造穩定度，甚至擴大運用範圍等，都已納入預測風險。