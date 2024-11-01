主計總處上修GDP 學者提醒：產業不均衡發展是風險

行政院主計總處昨（31）日上修全年經濟成長率，可望突破4%，主要是因為出口表現亮眼。不過學者指出，AI相關產品出口一枝獨秀，傳統產業卻欲振乏力，示警不均衡發展是需要關注的風險。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲示警，目前全球AI運用蓬勃發展，相關產品的出口擴張，為國內經濟成長重要支撐，台灣經濟成長因AI發展應用的加持，挹注經濟成長甚多。但是在AI帶動成長繁榮的同時，仍然須關注其可能伴隨的風險。

台新金首席經濟學家李鎮宇指出，台灣外需自2023年下半年持續受AI應用驅動，數據上可見AI相關項目一枝獨秀。李鎮宇認為，2025年AI應用仍具需求，惟基期轉升，預期外銷仍成長但增幅將縮小，動能將轉為溫和平穩。

至於我國傳產何時才能改善？李鎮宇表示，這得視中國大陸景氣回穩情形，若隨大陸景氣復甦應能帶動我國傳產動能，傳產與電子族群間的整體表現有望趨於均衡。

台經院昨天公布製造業9月景氣燈號，從「綠燈」轉為代表低迷的「黃藍燈」。台經院指出，首先在出口方面，傳產貨品因颱風遞延出貨已消化完畢，且國際間生產過剩壓力仍在，包括機械、塑膠、化學等貨品出口增速翻黑，抵銷科技類貨品的成長；其次觀察外銷訂單，雖有資訊通信及電子產品接單撐腰，但塑化製品等因海外同業產能開出及下游客戶採購觀望，外銷訂單年增率縮小；最後在生產方面，資訊電子業續強，傳產除機械業續呈正成長外，其餘傳產生產動能則顯疲弱。

主計總處官員坦言，製造業復甦確實存在不同調，傳產因動能疲乏，數據真的比較差。除因全球終端需求尚未全面回溫，國際間也有產能過剩的問題，供需兩端均承受壓力，傳產復甦腳步不如預期。