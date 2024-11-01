今年GDP增幅上修至4.1% 主計總處：出口優於預期、民間投資熱絡是主因

行政院主計總處昨（31）日公布，今年第3季GDP（國內生產毛額）成長率概估上修至3.97%，連帶調升全年經濟成長率站上4.1%，為近三年新高，主因出口優於預期，加上民間投資表現亦佳。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華表示，由於AI應用與資通產品需求維持強勁，使第3季出口表現優於預期，也推升今年第3季經濟成長率概估上修至3.97%，較8月預測數3.21%增加0.76個百分點。若第4季預測數維持不變，將推升全年GDP站上4.1%，較前次預測增加0.2個百分點。

近三年各季經濟成長率

王翠華指出，目前國內景氣仍處於復甦軌道上，成長動能持續擴增，而最新經濟成長率預測，將於11月29日召開國民所得評審會議後，由主計長陳淑姿公布。

王翠華表示，第3季以美元計價商品出口值達1,241億美元，較原先預測增加20億美元，年增8.04%，明顯優於原先預測的6.27%，成為上修第3季GDP概估的主要動能。惟傳產部分，則因全球需求疲弱，出口表現未如原先預期，有點美中不足。

此外三角貿易及航運服務表現亦佳，併計經所有權調整的商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長8.67%，較預測數增加1.74個百分點。

不僅商品出口表現優於預期，王翠華還說，第3季民間投資表現也相當不錯，隨新興科技應用需求強勁，企業投資動能回升，第3季新台幣計價資本設備進口年增29.56%，又以半導體設備進口年增31.41%，貢獻最大。

而國內投資財生產量亦增19.8%，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，併計存貨增加並剔除物價因素後，概估第3季資本形成實質成長15.27%，較預測數增加0.18個百分點，對經濟成長貢獻3.67個百分點。