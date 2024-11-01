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企業科研經費 成長趨緩

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台灣半導體近年成國際焦點，帶動我國企業投人科技研發。路透
台灣半導體近年成國際焦點，帶動我國企業投人科技研發。路透

國科會昨（31）日發布最新統計，受通膨、高利率，以及景氣不確定性影響，2023年我國企業投入研發經費共7,979億元，僅年增3.9%，遠低於過去五年平均成長8.8%，浮現警訊，代表著企業研發投入轉趨保守。

台灣半導體近年成國際焦點，帶動我國企業投人科技研發，科研經費成長率不創新高，這也是我企業維持國際競爭力的動力，而今，企業科研投入出現警訊。

近年企業執行研發經費概況
近年企業執行研發經費概況

國科會昨日發布最新全國科技動態調查結果指出，2023年全國研發經費及研發人力仍維持雙成長，其中全國研發經費為9,373億元，較2022年成長4.4%，遠低於2022年增9.4%、2021年14.2%，主因就是我企業投入科研力道有成長趨緩之勢。

國科會分析，企業部門為我國研發主力，近年來企業部門所執行之研發經費占全國研發經費的比率皆在八成以上，根據國科會統計，2023年企業科研經費投入7,979億元，占比85.1%，較2022年略下滑；成長率3.9%，較2022年成長11%明顯下滑。

其中，國科會分析，我國企業研發集中於大企業，2023年由規模500人以上之企業所執行之研發占全國企業部門研發經費之81.7%，較2022年略為下降。

國科會分析，2023年企業研發經費較歷年仍呈現成長，然受到通膨、高利率及景氣不確定性等影響，增長幅度較過去保守。

景氣 通膨

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