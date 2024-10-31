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入夜風雨仍大13萬戶待搶修 經部：請給台電一點時間

中央社／ 台北31日電
康芮颱風造成新北市新莊區鐵皮掉落砸斷幹線，台電人員排除困難搶修中。圖／台電提供
康芮颱風造成新北市新莊區鐵皮掉落砸斷幹線，台電人員排除困難搶修中。圖／台電提供

颱風康芮襲台，截至晚間8時，全台曾停電戶數65萬4602戶，尚未復電約13萬戶，主要集中在台東縣、新北市、花蓮縣。經濟部表示，入夜風雨仍大，搶修工作必須以安全為優先，如遇停電，「請給台電員工一點搶修時間」。

颱風康芮下午登陸台東，截至今天晚間8時，全台曾停電戶數65萬4602戶，52萬3729戶已修復，13萬873戶尚未復電。其中，停電戶數超過1萬戶包含台東縣2萬8409戶、新北市2萬3932戶、花蓮縣2萬2177戶、桃園市1萬5458戶。

台電表示，中颱康芮強勁風勢及雨勢引起部分線路受損及樹枝觸壓電線，導致停電災情，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、高雄及屏東等5個區處共14班73人支援花蓮、台東等災情較嚴重地區。

經濟部透過臉書表示，颱風康芮登陸後，全台雨勢、風勢均相當明顯，部分地區因颱風造成停電，台電加上包商，已動員近萬人，但有些地方因為風勢太大，出勤員工連下車都不容易，難以進行復電工作，「請給台電一點時間」。

經濟部強調，停電很急，但搶修工作還是必須以安全為優先，待風雨稍歇、能夠工作，台電員工就會立刻出動維修。

經濟部也提醒民眾，目前颱風還在影響全台，入夜西部的風勢更明顯，沒有必要請避免外出，多多注意安全。

中央氣象署說，康芮已經減弱為中度颱風，七級暴風圈也縮小為280公里，以每小時21轉31的速度，加速向北轉北北東前進，預估颱風中心1到3小時內就會出海。

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