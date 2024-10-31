關懷員工 元大證券獲勞動部工作生活平衡獎

元大證券日前榮獲勞動部頒發「113年工作生活平衡獎 – 員工關懷獎」，肯定元大證券除在深耕金融業務發展的同時，對於營造員工健康及安全職場的努力。

勞動部舉辦的「工作生活平衡獎」，鼓勵企業提供員工工作與生活平衡措施，元大證券一直將員工視為公司最珍貴的資產，以「人才永續、永續人才」的理念，將同仁健康與職場安全作為長期推動與維護的目標，致力保障員工權益、打造健康職場。

元大證券關注員工身心健康、職場適應及人際關係促進等不同需求，從「員工協助」、「家庭友善」、「健康促進」與「強化職安」等四個面向，兼顧普遍性與個別化的推動各項員工關懷協助措施，從新人到職日開始、歷經職涯升遷、結婚生子、甚至步入中高齡後，每位員工在人生不同階段，都可以有公司的協助與陪伴。

為了協助員工工作與生活平衡，元大提供建構混合式員工協助方案平台，整合外部資源及內部各項福利措施資訊，針對不同年齡層、性別的員工，制定多元化健康促進活動。

此外，元大證券非常重視教育訓練，透過多元方案支持員工在工作、職涯上的成長。

在新人領航紮實業務培訓課程中，增加員工關懷，引導學子有效銜接職場領域。藉由完善的人才識別與養成機制，培育建立管理人才梯隊制度，向下扎根培育證券產業人才，以確保人才永續無虞。

元大證券舉辦各項健康講座並發行月刊，主題包含紓壓、疾病預防、營養管理。除了宣導外，也舉行路跑、自行車、減重、戒菸等比賽，促進員工健康與交流。

此外，更透過定期舉辦員工家庭日，鼓勵員工健走培養運動習慣，並結合ESG環境永續，捐贈樹苗至校園、協助海洋廢棄物清理，於兼顧員工與家人休閒互動的寶貴時光的同時，實踐社會關懷企業責任。

元大證券對於職安措施，不只追求合法合規，更自2018年導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，同時於2021年為金融業首家導入ISO 45005（新冠疫情期間工作安全指引），透過各項管理系統，多元支持、健康關懷與預防危害等措施，降低員工職災的發生，提供員工與客戶安全、健康的職場環境。

元大的員工關懷措施，也具體彰顯在公司獲利、主管同仁評價及留才成效上，是元大留住人才，提升競爭力，持續成長茁壯的關鍵。獲獎是榮譽、更是責任，元大證券會持續「專注績效、增進員工福祉」的核心價值，珍惜每一位員工，與每位員工一同打造令人嚮往的卓越職場，創造客戶、員工、企業及股東的最大效益。