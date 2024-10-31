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繼從菲律賓送電回台…經長加碼設「特區」 台灣「這些產業」可移出去

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝31日接受「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時表示，他提出除了向菲律賓綠電的構想外，也希望在美日協助下，參與「呂宋經濟走廊」，在菲國設置特區，將我國低階封裝、高耗能的石化鋼鐵業移到菲律賓。

郭智輝31日接受「寶島全世界」廣播節目專訪，主題圍繞在從菲律賓送電回台及綠電發展。郭智輝加碼提及希望在菲國設特區，他說，此特區不跟菲國法律脫勾，並可運用菲國人力、貢獻菲國GDP，但爭取租稅優惠。對我傳統產業來說，則可藉此擴大經濟規模，降低成本，提高競爭力。但他也說，這構想不僅要跟菲國談，還要跟美國、日本等國協商。

郭智輝表示，美日菲提出「呂宋經濟走廊」，台灣若能在美、日協助下，在菲律賓談「特區」，就是他說的「境外關內」，讓國內產業移過去。他提及，在「呂宋經濟走廊」，台灣可以參與工業區、水電開發等基礎建設；在半導體方面，利潤較低的傳統封裝可以放出來，以及台灣耗能產業、供應鏈，如鋼鐵、石化等移到菲律賓，我傳產業者亦可藉此擴大經濟規模，降低成本。

外界關切供電及綠電議題，郭智輝說，「（供）電沒有問題，但綠電可能會落後」。他表示，目前綠電開發與供應有兩大困難，第一是各界反對農地種電，第二是離岸風電開發面臨疫後開發成本飆漲，加上歐盟狀告WTO指我國產化形成貿易障礙。他強調，經濟部推動國產化的政策沒有錯，但國產化政策推升風電開發成本，經濟部現在跟歐盟協商就是，離岸風電3-3期就是要開放；同時經濟部也要輔導國產化廠商提升競爭力。

他坦言，2030年要供應綠電、以及2050年淨零碳排，是兩大關卡，AI的發展也來得早一些，情境改變了，使得當初綠電開發趕不上現在大量需求。

至於菲律賓種電、再送回台灣，郭智輝說，他初步想法是菲律賓地大，若能大規模開發綠電，壓低成本，即便用電纜線送回台灣，亦有可能符合效益。他認為，宜由民間業者評估是否去菲國種電，全案仍需做詳細評估。

綠電 菲律賓 離岸風電

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