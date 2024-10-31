今年GDP破4%！出口優於預期 主計總處上修Q3經濟成長率3.97%

主計總處今天發布今年第3季經濟成長率概估3.97％，較今年8月預測數3.21％大幅上修0.76個百分點，主因商品出口表現優於預期；在第4季維持不變情況下，今年全年經濟成長率可望破4%，來到4.10%，較原本預估值3.90%上修0.2個百分點，也是目前國內主要機構預測值最高。

對於預測值破4%是國內主要機構最高，主計總處綜合統計處副處長吳佩璇表示，國外預測機構很多都估台灣今年經濟成長率超過4%，有些到4.5%，也有4.2%，都比主計總處高。她說，去年經濟成長率逐季走高，今年則是基期因素下，逐季下降。

主計總處八月發布經濟預測，估全年經濟成長率為3.90%，其中第3季、第4季分別為3.21%及1.12%，今天公布國民所得概估，由於AI應用與資通產品需求維持強勁，第3季按美元計價商品出口1241億美元，年增8.04%，比預測高20億美元，出口表現優於預測。

吳佩璇表示，第3季出口表現比預期好，主要還是資通產品帶動，第3季美元計價資通訊產品年增45.3%，比去年同一季增加113億美金，其他產品則有增有減，變動不大；另外，對幾個主要出口國，如美國出口成長幅度達58.35%，對韓國成長也有27.5%，另出口印度成長兩成，都比原本好，併計商品及服務輸出實質成長8.67%，較預測數高出1.7個百分點。

至於資本形成，主計總處估隨新興科技應用需求強勁，企業投資動能回升，第3季新臺幣計價資本設備進口年增29.56％，國內投資財生產量亦增19.80％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，併計存貨增加並剔除物價因素後，概估資本形成實質成長15.27％，較預測數增加0.18個百分點。

吳佩璇表示，第3季民間消費實質成長1.92％，較預測數減少0.39個百分點，下修不大，主要是從111年、112年以來已連續反彈12季，基期已高，因此小幅下修。

近期包括國發會景氣燈號及台經院製造業燈號，都透露傳產疲弱，是否影響今年經濟表現？吳佩璇表示，傳產有海外產能過剩競爭因素，雖有影響，但已有一段時間，因此過去基期不高，最近這一季變動幅度反而縮小，不致影響全年經濟表現。

至於AI動能是否存在風險？吳佩璇表示，AI一定是帶動經濟主要力道，但主計總處對其產品開發進程及製造穩定度，甚至擴大運用範圍等，都已納入預測風險。