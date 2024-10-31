快訊

直播／移動快速已到嘉義！康芮減弱成中颱 中心有過山趨勢

劉德華演唱會臨時喊卡惹怨 到場粉絲爆哭「我都沒去搶周杰倫」

新北停電數全國第四高⋯災情竟集中都會區 居民哀號：電燈在閃好害怕

今年GDP破4%！出口優於預期 主計總處上修Q3經濟成長率3.97%

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
AI運用持續帶旺台灣出口，今年經濟成長率可望破4%。（路透）
AI運用持續帶旺台灣出口，今年經濟成長率可望破4%。（路透）

主計總處今天發布今年第3季經濟成長率概估3.97％，較今年8月預測數3.21％大幅上修0.76個百分點，主因商品出口表現優於預期；在第4季維持不變情況下，今年全年經濟成長率可望破4%，來到4.10%，較原本預估值3.90%上修0.2個百分點，也是目前國內主要機構預測值最高。

對於預測值破4%是國內主要機構最高，主計總處綜合統計處副處長吳佩璇表示，國外預測機構很多都估台灣今年經濟成長率超過4%，有些到4.5%，也有4.2%，都比主計總處高。她說，去年經濟成長率逐季走高，今年則是基期因素下，逐季下降。

主計總處八月發布經濟預測，估全年經濟成長率為3.90%，其中第3季、第4季分別為3.21%及1.12%，今天公布國民所得概估，由於AI應用與資通產品需求維持強勁，第3季按美元計價商品出口1241億美元，年增8.04%，比預測高20億美元，出口表現優於預測。

吳佩璇表示，第3季出口表現比預期好，主要還是資通產品帶動，第3季美元計價資通訊產品年增45.3%，比去年同一季增加113億美金，其他產品則有增有減，變動不大；另外，對幾個主要出口國，如美國出口成長幅度達58.35%，對韓國成長也有27.5%，另出口印度成長兩成，都比原本好，併計商品及服務輸出實質成長8.67%，較預測數高出1.7個百分點。

至於資本形成，主計總處估隨新興科技應用需求強勁，企業投資動能回升，第3季新臺幣計價資本設備進口年增29.56％，國內投資財生產量亦增19.80％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，併計存貨增加並剔除物價因素後，概估資本形成實質成長15.27％，較預測數增加0.18個百分點。

吳佩璇表示，第3季民間消費實質成長1.92％，較預測數減少0.39個百分點，下修不大，主要是從111年、112年以來已連續反彈12季，基期已高，因此小幅下修。

近期包括國發會景氣燈號及台經院製造業燈號，都透露傳產疲弱，是否影響今年經濟表現？吳佩璇表示，傳產有海外產能過剩競爭因素，雖有影響，但已有一段時間，因此過去基期不高，最近這一季變動幅度反而縮小，不致影響全年經濟表現。

至於AI動能是否存在風險？吳佩璇表示，AI一定是帶動經濟主要力道，但主計總處對其產品開發進程及製造穩定度，甚至擴大運用範圍等，都已納入預測風險。

經濟成長率

延伸閱讀

瑞銀 CIO：美國股票評為「具吸引力」 標普500指數上看6,600點

歐元區經濟成長意外報喜 12月降息兩碼機率大減

美上季GDP成長2.8%

美Q3 GDP稍低於預期但穩健擴張 通膨消退+薪資成長推動消費

相關新聞

今年GDP破4%！出口優於預期 主計總處上修Q3經濟成長率3.97%

主計總處今天發布今年第3季經濟成長率概估3.97％，較今年8月預測數3.21％大幅上修0.76個百分點，主因商品出口表現...

中油：工業用戶氣價平均調漲3% 民生凍漲

台灣中油公司今天宣布，考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，今年11月民生用戶氣價不調整，由中油吸收。另為適度反映部分氣源...

2024年GDP有機會衝破4% 主計總處上修第3季概估至3.97%

行政院主計總處31日公布2024年第3季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於AI應用與資通產品需求維持強勁，使得第3季出...

慧榮財報／單季營收、毛利雙成長 看好PCIe Gen5

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）31日公布2024年第3季財報，營收2億1,241萬美元，與前一季相比成長1%，...

白話財經EP146｜郭智輝提菲律賓輸電 有夢最美、希望相隨？

全球都在發展AI（人工智慧），但是，AI耗電量實在是令人驚嘆。台灣號稱科技島，在全球半導體、ICT（資通訊）產業發展中都是佼佼者，但AI這麼耗電，台灣現有電力足以支應嗎？ 經濟部長郭智輝日前提出，計畫與民間業者合作在菲律賓興建綠能電廠，再由海纜輸送電力回台。他的這個構想引起外界諸多討論，這個想法真的可行嗎？

日銀利率按兵不動 法人看日圓匯價短期甜度偏幾分？

日本銀行（日本中央行銀）維持政策利率0.25％不動，符合市場預期，日本國內政局不穩，加上美國總統大選在即，促使日銀暫時保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。